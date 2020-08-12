Lemina'nın yeni takımı Werder Bremen oldu

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Mario Lemina'nın talipleri artmaya başladı.Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen yıldız futbolcu için devreye girdi.
Bonservisi Premier lig ekiplerinden Southampton'da olan Lemina ile Werder Bremen ilgileniyor. 26 yaşındaki futbolcuyu kadroda düşünmeyen İngiliz kulübü Lemina'yı bu sezon yeniden kiralamayı düşünüyor.Alman basınındaki haberlere göre Werder Bremen ile Southampton arasındaki ilk görüşme gerçekleşti.
Öte yandan Mario Lemina'nın ismi bu transfer döneminde Beşiktaş'la da anılıyordu. Sergen Yalçın'ın yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek istediği iddia edilmişti. Werder Bremen'e transfer olmak istediğini söyleyen tecrübeli yıldız bu transferde herkesi şaşırttı.
Werder Bremen ile görüşme gerçekleştiren Lemina'nın büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve önümüzdeki sezon Almanya liginde oynayacağı kesinleşti.
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