Leminalı Gabon Afrika Uluslar Kupası'nda şokta: Mozambik'e 3-2 yenildiler

Lemina ve Kanga'nın 90 dakika mücadelesi Gabon'a yetmedi

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda Gabon Milli Takımı, F Grubu'ndaki ikinci maçında Mozambik ile karşılaştı. Agadir kentindeki Stade Adrar'da oynanan mücadele, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Maç, Mozambik'in 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

GABON SAHADAN MAĞLUP AYRILDI!

Karşılaşmaya hızlı başlayan Mozambik, 37. dakikada Faisal Bangal'ın golüyle öne geçti. Dakikalar 42'yi gösterdiğinde ise Geny Catamo penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı. Gabon, ilk yarının son anlarında Pierre-Emerick Aubameyang'ın golüyle umutlansa da, soyunma odasına 2-1 geride girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Mozambik, 52. dakikada Diogo Cabral'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi. Gabon, 76. dakikada Alex Moucketou-Moussounda'nın golüyle farkı yeniden bire indirse de, kalan dakikalarda beraberlik golünü bulamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

LEMINA VE KANGA 90 DAKİKA OYNADI

Maçta Süper Lig'den tanıdığımız isimler de forma giydi. Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina ve Esenler Erokspor'un tecrübeli ismi Guelor Kanga, Gabon Milli Takımı'nda ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca mücadele etti. Ancak, bu iki oyuncunun performansı Gabon'un mağlubiyetini engellemeye yetmedi.

GABON'DAN KÖTÜ PERFORMANS

Bu sonuçla Mozambik, gruptaki ilk puanlarını alırken, Gabon ise turnuvaya kötü bir başlangıç yapmış oldu. Grubun diğer maçında Kamerun, Gabon'u 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlamıştı. Gabon'un gruptan çıkma şansı, kalan maçlarda göstereceği performansa bağlı olacak.

Gabon Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası'ndaki performansı hayal kırıklığı yarattı. Mozambik karşısında alınan mağlubiyet, takımın gruptan çıkma umutlarını zora soktu. Lemina ve Kanga gibi tecrübeli oyuncuların varlığına rağmen, Gabon'un hücumdaki etkisizliği ve savunmadaki hataları mağlubiyete davetiye çıkardı. Gabon'un turnuvada başarılı olabilmesi için kalan maçlarda daha iyi bir performans sergilemesi gerekiyor.