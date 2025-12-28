SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Leminalı Gabon Afrika Uluslar Kupası'nda şokta: Mozambik'e 3-2 yenildiler

Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Gabon, Mozambik karşısında 3-2'lik bir yenilgi alarak turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. Galatasaraylı Mario Lemina ve Esenler Eroksporlu Guelor Kanga'nın tam süre sahada kaldığı maçta Gabon, rakibine üstünlük kuramadı.

Leminalı Gabon Afrika Uluslar Kupası'nda şokta: Mozambik'e 3-2 yenildiler
Burak Kavuncu
Mario Lemina

Mario Lemina

GAB Gabon
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Lemina ve Kanga'nın 90 dakika mücadelesi Gabon'a yetmedi

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda Gabon Milli Takımı, F Grubu'ndaki ikinci maçında Mozambik ile karşılaştı. Agadir kentindeki Stade Adrar'da oynanan mücadele, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Maç, Mozambik'in 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

GABON SAHADAN MAĞLUP AYRILDI!

Leminalı Gabon Afrika Uluslar Kupası nda şokta: Mozambik e 3-2 yenildiler 1

Karşılaşmaya hızlı başlayan Mozambik, 37. dakikada Faisal Bangal'ın golüyle öne geçti. Dakikalar 42'yi gösterdiğinde ise Geny Catamo penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı. Gabon, ilk yarının son anlarında Pierre-Emerick Aubameyang'ın golüyle umutlansa da, soyunma odasına 2-1 geride girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Mozambik, 52. dakikada Diogo Cabral'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi. Gabon, 76. dakikada Alex Moucketou-Moussounda'nın golüyle farkı yeniden bire indirse de, kalan dakikalarda beraberlik golünü bulamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

LEMINA VE KANGA 90 DAKİKA OYNADI

Leminalı Gabon Afrika Uluslar Kupası nda şokta: Mozambik e 3-2 yenildiler 2

Maçta Süper Lig'den tanıdığımız isimler de forma giydi. Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina ve Esenler Erokspor'un tecrübeli ismi Guelor Kanga, Gabon Milli Takımı'nda ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca mücadele etti. Ancak, bu iki oyuncunun performansı Gabon'un mağlubiyetini engellemeye yetmedi.

GABON'DAN KÖTÜ PERFORMANS

Leminalı Gabon Afrika Uluslar Kupası nda şokta: Mozambik e 3-2 yenildiler 1

Bu sonuçla Mozambik, gruptaki ilk puanlarını alırken, Gabon ise turnuvaya kötü bir başlangıç yapmış oldu. Grubun diğer maçında Kamerun, Gabon'u 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlamıştı. Gabon'un gruptan çıkma şansı, kalan maçlarda göstereceği performansa bağlı olacak.

Gabon Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası'ndaki performansı hayal kırıklığı yarattı. Mozambik karşısında alınan mağlubiyet, takımın gruptan çıkma umutlarını zora soktu. Lemina ve Kanga gibi tecrübeli oyuncuların varlığına rağmen, Gabon'un hücumdaki etkisizliği ve savunmadaki hataları mağlubiyete davetiye çıkardı. Gabon'un turnuvada başarılı olabilmesi için kalan maçlarda daha iyi bir performans sergilemesi gerekiyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sakaryaspor’da Enes Zengin dönemiSakaryaspor’da Enes Zengin dönemi
Hasan Şaş F.Bahçe'deki yıldızı işaret etti! ''G.Saray’da olmasını isterdim''Hasan Şaş F.Bahçe'deki yıldızı işaret etti! ''G.Saray’da olmasını isterdim''
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gabon Mozambik Mario Lemina Afrika Uluslar Kupası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Gözler Suriye'de! 'Ya savaş ya çekil' mesajı verilecek: Türkiye detayı

Gözler Suriye'de! 'Ya savaş ya çekil' mesajı verilecek: Türkiye detayı

Ara transferde bomba! Trabzonspor Fenerbahçe'den alıyor

Ara transferde bomba! Trabzonspor Fenerbahçe'den alıyor

Fenomen dizi dün akşam bitti! Seyirci isyan etti

Fenomen dizi dün akşam bitti! Seyirci isyan etti

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.