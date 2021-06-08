Lenfoma kanseri tedavisi gören Boğaç Aksoy Instagram'da merak edilen soruları cevapladı

Oyuncu Boğaç Aksoy lenfoma kanseri tedavisine devam ediyor. Kemoterapi alan ve saçları dökülen Aksoy, moralini yüksek tutuyor. Zor günleri atlatacağını söyleyen yakışıklı oyuncu sevenlerinden gelen soruları cevapladı.

"ESKİDEN TAKINTILI BİR İNSANDIM"

Hastalık sonrası bir takım tecrübeler edindiğini söyleyen Aksoy, 'Hastalık sonrası hayata bakış açın değişti mi, adapte oldun mu?' sorusuna 'eskiden daha takıntı her şeyi problem eden bir insandım artık çözemeyeceği sorunlar üzerine çok durmuyorum hayatı akışına bırakıyorum adapte oldum diyebilirim' şeklinde cevap verdi.



"Oyunculuk serüvenin devam edecek mi, tedavi ne kadar sürecek, kendini nasıl hissediyorsun, ümitsizliğe kapıldın mı?" sorularını da yanıtlayan Aksoy şunları söyledi:

Şaka mısın tabii ki devam edeceğim çok özledim. Bu hastalığı bir atlatayım ondan sonra güzel bir teklif gelirse setlerdeyiz inşallah'