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  4. Lenfoma kanseri tedavisi gören Boğaç Aksoy Instagram'da merak edilen soruları cevapladı

Lenfoma kanseri tedavisi gören Boğaç Aksoy Instagram'da merak edilen soruları cevapladı

08.06.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde 'Volkan komiser' karakterini canlandıran Boğaç Aksoy, bir ay önce lenfoma kanserine yakalandığını duyurmuştu. Tedavi görmeye başlayan ünlü oyuncu takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Oyuncu Boğaç Aksoy lenfoma kanseri tedavisine devam ediyor. Kemoterapi alan ve saçları dökülen Aksoy, moralini yüksek tutuyor. Zor günleri atlatacağını söyleyen yakışıklı oyuncu sevenlerinden gelen soruları cevapladı.

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"ESKİDEN TAKINTILI BİR İNSANDIM"

Hastalık sonrası bir takım tecrübeler edindiğini söyleyen Aksoy, 'Hastalık sonrası hayata bakış açın değişti mi, adapte oldun mu?' sorusuna 'eskiden daha takıntı her şeyi problem eden bir insandım artık çözemeyeceği sorunlar üzerine çok durmuyorum hayatı akışına bırakıyorum adapte oldum diyebilirim' şeklinde cevap verdi.
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"Oyunculuk serüvenin devam edecek mi, tedavi ne kadar sürecek, kendini nasıl hissediyorsun, ümitsizliğe kapıldın mı?" sorularını da yanıtlayan Aksoy şunları söyledi:

  • Şaka mısın tabii ki devam edeceğim çok özledim. Bu hastalığı bir atlatayım ondan sonra güzel bir teklif gelirse setlerdeyiz inşallah'

  • Şu anda ikinci kemoterapi bitti. 6 kilo alacağım toplamda ağustosun sonlarına doğru bitmiş olacak. Allah'ın izniyle, inşallah da setlere geri döneceğim.

    • Dostlarım, sizlerin sevgisi sayesinde duaları sayesinde kendimi çok iyi hissediyorum bu dönemde böyle sizlerle etkileşim halinde olmak da beni ekstradan mutlu ediyor.
  • Dostum hiç ümitsizliğe kapılmadım hastalığı araştırmadım bile… Daha önünde başaracak çok hedeflerim, hayallerim var… O yüzden umurumda bile değil! Sadece kendime dikkat ediyorum.
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Anahtar Kelimeler:
lenfoma
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