MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Lenfoma kanserine yakalanan Arka Sokaklar oyuncusu ilk kez anlattı! | Boğaç Aksoy kimdir? Boğaç Aksoy Arka Sokaklar’a geri dönecek mi?

Lenfoma kanserine yakalanan Arka Sokaklar oyuncusu ilk kez anlattı! | Boğaç Aksoy kimdir? Boğaç Aksoy Arka Sokaklar’a geri dönecek mi?

08.06.2021 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarının uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar’da Volkan komiser karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, geçtiğimiz aylarda lenfoma kanserine yakalandığını açıklamıştı. Haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Boğaç Aksoy, tedavi olabilmek için Arka Sokaklar dizisinden ayrılmış ve hastanede tedavi görmeye başlamıştı.

Lenfoma kanserine yakalanan Arka Sokaklar oyuncusu ilk kez anlattı! | Boğaç Aksoy kimdir? Boğaç Aksoy Arka Sokaklar’a geri dönecek mi?

Arka Sokaklar dizisinin sevilen oyuncusu Boğaç Aksoy’un geçtiğimiz aylarda Lenfoma kanserine yakalandığı öğrenilmişti. Bir süredir hastanede tedavisine devam edilen Boğaç Aksoy, tedavi sürecindeki zor anlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarının sorularını yanıtlayan Boğaç Aksoy, “Artık çözemeyeceğim sorunların üzerinde çok durmuyorum.” Dedi.

"HASTALIĞIMI BİLE ARAŞTIRMADIM"
Lenfoma kanseri teşhisi konan oyuncu Boğaç Aksoy, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Takipçilerinden gelen soruları eğlenceli bir şekilde yanıtlayan Aksoy, ümitsizliğe kapılmadığını, hatta hastalığını araştırmadığını ifade etti.

FGD

"GÜZEL BİR TEKLİF GELİRSE SETLERDEYİZ"
Hastalığı sebebiyle zor zamanlar geçiren 32 yaşındaki başarılı oyuncu, takipçisinden gelen “Oyunculuk serüvenine devam edecek misin?” sorusuna, “Şaka mısın? Tabi ki çok özledim. Şu hastalığı bir atlatayım. Güzel bir teklif gelirse setlerdeyiz inşallah.” Dedi.

ASDSF

Tedavi süreci ile ilgili de bilgi veren Aksoy, ikinci kemoterapisini bitirdiğini ve toplamda 6 kilo almasının ardından Ağustos ayının sonlarına doğru biteceğini söyledi.

BOĞAÇ AKSOY KİMDİR?

Boğaç Aksoy 30 Temmuz 1989 İzmit doğumludur. 2006 yılında Fenerbahçe Lisesinden mezun olan ünlü manken ve oyuncu, liseden sonra üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamlamıştır. Bunların yanında, iki sene profesyonel at biniciliği eğitimi almıştır.

boğaç aksoy kapak

Oyunculuk öncesi ışıkçı olarak çalışmış ve sahne tozu yuttuğunu belirtmiş çok iyi çalışarak buralara geldiğini açıklamıştır. 2012 yılında modellik yarışmasının ardından Arko Men Duş Jeli reklam filminde oynamıştır.

Aynı zamanda da iki yıldızlı dalgıçlık belgesine sahiptir. Her zaman eğitimine önem veren ünlü manken ve oyuncu Boğaç Aksoy, oyunculuğunu geliştirebilmek için de Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde eğitim aldı.

boğaç aksoy7

2012 senesinde Best Model Yarışmasına dahil olan yakışıklı oyuncu yarışmada Türkiye 3.lüğü elde etmiştir.

Özellikle Çılgın Dersane Üniversitede adlı dizide Cenker karakteri ile tanınan Boğaç Aksoy günümüzde Arka Sokaklar dizisinde Polis Volkan karakterini canlandırmaktadır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Söylemezsem Olmaz programında flaş gelişme! Yeni sunucu Deniz Akkaya mı olacak?Söylemezsem Olmaz programında flaş gelişme! Yeni sunucu Deniz Akkaya mı olacak?
Anahtar Kelimeler:
lenfoma Arka Sokaklar dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Turna Hatun'undan bikinili paylaşım

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Turna Hatun'undan bikinili paylaşım

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci hoca' için istenen ceza belli oldu

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci hoca' için istenen ceza belli oldu

Müsilaj kabusu! Yeniden artış gösterdi

Müsilaj kabusu! Yeniden artış gösterdi

4 inşaat işçisi ATM'deki açığı fark edip, vurgun yaptı

4 inşaat işçisi ATM'deki açığı fark edip, vurgun yaptı

Çocuklara taciz iddiası mahalleyi karıştırdı!

Çocuklara taciz iddiası mahalleyi karıştırdı!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

"Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu" diyen Petekkaya'ya olay yanıt

"Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu" diyen Petekkaya'ya olay yanıt

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

60 yaşındaki kadın, 39 yaşındaki kocası için gözyaşlarına boğuldu

60 yaşındaki kadın, 39 yaşındaki kocası için gözyaşlarına boğuldu

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

15 yıl sonra Arka Sokaklar'dan ayrılıyor

15 yıl sonra Arka Sokaklar'dan ayrılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.