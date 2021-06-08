Lenfoma kanserine yakalanan Arka Sokaklar oyuncusu ilk kez anlattı! | Boğaç Aksoy kimdir? Boğaç Aksoy Arka Sokaklar’a geri dönecek mi?

Arka Sokaklar dizisinin sevilen oyuncusu Boğaç Aksoy’un geçtiğimiz aylarda Lenfoma kanserine yakalandığı öğrenilmişti. Bir süredir hastanede tedavisine devam edilen Boğaç Aksoy, tedavi sürecindeki zor anlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarının sorularını yanıtlayan Boğaç Aksoy, “Artık çözemeyeceğim sorunların üzerinde çok durmuyorum.” Dedi.
"HASTALIĞIMI BİLE ARAŞTIRMADIM"
Lenfoma kanseri teşhisi konan oyuncu Boğaç Aksoy, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Takipçilerinden gelen soruları eğlenceli bir şekilde yanıtlayan Aksoy, ümitsizliğe kapılmadığını, hatta hastalığını araştırmadığını ifade etti.
"GÜZEL BİR TEKLİF GELİRSE SETLERDEYİZ"
Hastalığı sebebiyle zor zamanlar geçiren 32 yaşındaki başarılı oyuncu, takipçisinden gelen “Oyunculuk serüvenine devam edecek misin?” sorusuna, “Şaka mısın? Tabi ki çok özledim. Şu hastalığı bir atlatayım. Güzel bir teklif gelirse setlerdeyiz inşallah.” Dedi.
Tedavi süreci ile ilgili de bilgi veren Aksoy, ikinci kemoterapisini bitirdiğini ve toplamda 6 kilo almasının ardından Ağustos ayının sonlarına doğru biteceğini söyledi.
Boğaç Aksoy 30 Temmuz 1989 İzmit doğumludur. 2006 yılında Fenerbahçe Lisesinden mezun olan ünlü manken ve oyuncu, liseden sonra üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamlamıştır. Bunların yanında, iki sene profesyonel at biniciliği eğitimi almıştır.
Oyunculuk öncesi ışıkçı olarak çalışmış ve sahne tozu yuttuğunu belirtmiş çok iyi çalışarak buralara geldiğini açıklamıştır. 2012 yılında modellik yarışmasının ardından Arko Men Duş Jeli reklam filminde oynamıştır.
Aynı zamanda da iki yıldızlı dalgıçlık belgesine sahiptir. Her zaman eğitimine önem veren ünlü manken ve oyuncu Boğaç Aksoy, oyunculuğunu geliştirebilmek için de Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde eğitim aldı.
2012 senesinde Best Model Yarışmasına dahil olan yakışıklı oyuncu yarışmada Türkiye 3.lüğü elde etmiştir.
Özellikle Çılgın Dersane Üniversitede adlı dizide Cenker karakteri ile tanınan Boğaç Aksoy günümüzde Arka Sokaklar dizisinde Polis Volkan karakterini canlandırmaktadır.
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