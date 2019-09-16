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Lenovo’dan uygun fiyatlı akıllı saat

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TEKNOLOJİ  | 16.09.2019 10:41 | Son Güncelleme

Çin’in önemli teknoloji markalarından bir tanesi olan Lenovo, bundan kısa bir süre önce A6 Note ve K10 Note isminde 2 yeni akıllı telefon duyurdu. Bu akıllı telefonlar hızlı bir şekilde satışa sunuldu. Şirket bunu gerçekleştirdikten sonra Lenovo Carme isminde akıllı saat serisi sunmak için gerekli hazırlıkları tamamladı.

Lenovo’dan uygun fiyatlı akıllı saat

Gerek elektrikli araçlarda, gerekse de akıllı saatlerde günümüzün en büyük problemlerinden birisi de bataryanın uzun bir süre dayanamaması. Şirket, bu problemi çözebilmek için 7 günlük batarya performansı sunabilecek bir akıllı saat üretti.

Bluetooth 4.2 desteği ile gelen bu saat, aynı zamanda suya ve toza dayanıklı olacak. Şirketin bu yeni akıllı telefonu 1.3 inç boyutunda. Ayrıca metin mesajları ve çağrılar ekranda bildirim olarak gösteriliyor ve kalp atışı hızınız sizlere yansıtılabiliyor. Bu nedenle akıllı saat ürünlerinin çok tutma ihtimalleri bulunuyor.

Lenovo Carme ismindeki bu yeni akıllı saat, mavi ve yeşil renklerde gelecek. Fiyat olarak ise Hindistan’da satış fiyatı 50 dolar olarak belirlendi. Türkiye’de vergiler ile birlikte ne kadarlık bir fiyata sahip olacağı ise merak konusu. Peki sizce akıllı saat ürünlerinde Lenovo istediği başarıyı gösteriyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
lenovo akıllı saat

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