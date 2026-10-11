Lens - Sporting Lizbon Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Lens Salı 19:45 Sporting Lizbon

Lens ile Sporting Lizbon, 13 Ekim 2026 tarihinde Stade Bollaert-Delelis'te karşı karşıya geliyor.

Lens ve Sporting Lizbon, devler liginde önemli bir karşılaşmaya çıkmak için hazırlanıyor. Her iki takım da son dönem form grafikleriyle dikkat çekiyor.

Lig Durumu Lens 10. Fransa Ligue 1 O 6 G 2 B 1 M 3 P 7 11 Attığı Gol 10 Yediği Gol +1 Averaj Gol Durumu (Toplam) Lens 11 / 10 İç Saha / Deplasman Performansı L Lens İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 2 / 0 / 1 Gol 7 – 4

Lens (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 3 gol atıp 2 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 7 puanla 10. sırada.

Sporting Lizbon (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 3 gol atıp 1 gol yedi. (Portekiz Süper Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 12 gol atıp 4 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Lens G M B M M tüm kulvarlar Lens 2-1 Olympique Lyon Fransa Ligue 1 G

Monaco 2-1 Lens Fransa Ligue 1 M

Le Mans 2-2 Lens Fransa Ligue 1 B

Slavia Prag 2-3 Lens Şampiyonlar Ligi G

Lens 0-1 Lorient Fransa Ligue 1 M Sporting Lizbon tüm kulvarlar Braga 1-3 Sporting Lizbon Portekiz Süper Ligi G

Sporting Lizbon 2-2 Arouca Portekiz Süper Ligi B

Famalicao 1-1 Sporting Lizbon Portekiz Süper Ligi B

Sporting Lizbon 3-1 Galatasaray Şampiyonlar Ligi G

Sporting Lizbon 2-0 Nacional Madeira Portekiz Süper Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Lens, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak ups and downs bir performans sergiliyor. Özellikle takımın ev sahibi olduğu maçlarda savunma açıkları dikkat çekmekte, son 5 iç saha maçında 8 gol yediği gözlemleniyor.

Sporting Lizbon ise son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile etkileyici bir form grafiği çiziyor. Özellikle 11 gol bularak hücum hattındaki etkinliğini gösterdiği bu dönemde, savunmada yalnızca 5 gol yediği biliniyor.

Eksik Oyuncular Lens 6 eksik Maik Nawrocki Abdallah Sima Ilan Jourdren Jhoanner Chavez Jean-Clair Todibo Thorgan Hazard Sporting Lizbon 2 eksik Rodrigo Zalazar Nuno Santos

Lens kadrosunda Maik Nawrocki (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Abdallah Sima (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Ilan Jourdren (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jhoanner Chavez (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Jean-Clair Todibo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Thorgan Hazard (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Sporting Lizbon kadrosunda Rodrigo Zalazar (Şüpheli) ve Nuno Santos (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Florian Thauvin Lens 3 Gol 4 Asist Franjo Ivanovic Lens 2 Gol 0 Asist Matthieu Udol Lens 2 Gol 0 Asist Abdallah Sima Lens 1 Gol 1 Asist

Lens kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Florian Thauvin.