Lens - Sporting Lizbon Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Lens ile Sporting Lizbon, 13 Ekim 2026 tarihinde Stade Bollaert-Delelis'te karşı karşıya geliyor.
Lens ve Sporting Lizbon, devler liginde önemli bir karşılaşmaya çıkmak için hazırlanıyor. Her iki takım da son dönem form grafikleriyle dikkat çekiyor.
Lens (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 3 gol atıp 2 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 7 puanla 10. sırada.
Sporting Lizbon (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 3 gol atıp 1 gol yedi. (Portekiz Süper Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 12 gol atıp 4 gol yedi.
Lens, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak ups and downs bir performans sergiliyor. Özellikle takımın ev sahibi olduğu maçlarda savunma açıkları dikkat çekmekte, son 5 iç saha maçında 8 gol yediği gözlemleniyor.
Sporting Lizbon ise son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile etkileyici bir form grafiği çiziyor. Özellikle 11 gol bularak hücum hattındaki etkinliğini gösterdiği bu dönemde, savunmada yalnızca 5 gol yediği biliniyor.
Lens kadrosunda Maik Nawrocki (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Abdallah Sima (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Ilan Jourdren (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jhoanner Chavez (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Jean-Clair Todibo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Thorgan Hazard (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Sporting Lizbon kadrosunda Rodrigo Zalazar (Şüpheli) ve Nuno Santos (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.
Lens kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Florian Thauvin.
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