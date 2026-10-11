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Lens - Sporting Lizbon Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Lens, Sporting Lizbon karşısında zorlu bir mücadele verecek. Takımların form durumu ve mevcut eksiklikler nedeniyle karşılaşma merakla bekleniyor.

Lens - Sporting Lizbon Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Şampiyonlar Ligi
Lens
Salı 19:45
13.10.2026
Sporting Lizbon
Stadyum: Stade Bollaert-Delelis

Lens ile Sporting Lizbon, 13 Ekim 2026 tarihinde Stade Bollaert-Delelis'te karşı karşıya geliyor.

Lens ve Sporting Lizbon, devler liginde önemli bir karşılaşmaya çıkmak için hazırlanıyor. Her iki takım da son dönem form grafikleriyle dikkat çekiyor.

Lig Durumu

Lens

10. Fransa Ligue 1
O
6
G
2
B
1
M
3
P
7
11
Attığı Gol
10
Yediği Gol
+1
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Lens 11 / 10

İç Saha / Deplasman Performansı

Lens İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
2 / 0 / 1
Gol
7 – 4

Lens (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 3 gol atıp 2 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 7 puanla 10. sırada.

Sporting Lizbon (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 3 gol atıp 1 gol yedi. (Portekiz Süper Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 12 gol atıp 4 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Lens G M B M M

tüm kulvarlar

  • 09.10.2026 Lens 2-1 Olympique Lyon Fransa Ligue 1 G
  • 18.09.2026 Monaco 2-1 Lens Fransa Ligue 1 M
  • 13.09.2026 Le Mans 2-2 Lens Fransa Ligue 1 B
  • 10.09.2026 Slavia Prag 2-3 Lens Şampiyonlar Ligi G
  • 05.09.2026 Lens 0-1 Lorient Fransa Ligue 1 M
Sporting Lizbon

tüm kulvarlar

  • 09.10.2026 Braga 1-3 Sporting Lizbon Portekiz Süper Ligi G
  • 19.09.2026 Sporting Lizbon 2-2 Arouca Portekiz Süper Ligi B
  • 13.09.2026 Famalicao 1-1 Sporting Lizbon Portekiz Süper Ligi B
  • 09.09.2026 Sporting Lizbon 3-1 Galatasaray Şampiyonlar Ligi G
  • 05.09.2026 Sporting Lizbon 2-0 Nacional Madeira Portekiz Süper Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Lens, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak ups and downs bir performans sergiliyor. Özellikle takımın ev sahibi olduğu maçlarda savunma açıkları dikkat çekmekte, son 5 iç saha maçında 8 gol yediği gözlemleniyor.
Sporting Lizbon ise son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile etkileyici bir form grafiği çiziyor. Özellikle 11 gol bularak hücum hattındaki etkinliğini gösterdiği bu dönemde, savunmada yalnızca 5 gol yediği biliniyor.

Eksik Oyuncular

Lens

6 eksik
Maik Nawrocki Sakat Ön Çapraz Bağı Yırtık
Abdallah Sima Sakat Uyluk Sakatlığı
Ilan Jourdren Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Jhoanner Chavez Sakat Uyluk Sakatlığı
Jean-Clair Todibo Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Thorgan Hazard Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Sporting Lizbon

2 eksik
Rodrigo Zalazar Şüpheli
Nuno Santos Sakat Kas Sakatlığı

Lens kadrosunda Maik Nawrocki (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Abdallah Sima (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Ilan Jourdren (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jhoanner Chavez (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Jean-Clair Todibo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Thorgan Hazard (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Sporting Lizbon kadrosunda Rodrigo Zalazar (Şüpheli) ve Nuno Santos (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Florian Thauvin Florian Thauvin Lens 3 Gol 4 Asist
Franjo Ivanovic Franjo Ivanovic Lens 2 Gol 0 Asist
Matthieu Udol Matthieu Udol Lens 2 Gol 0 Asist
Abdallah Sima Abdallah Sima Lens 1 Gol 1 Asist

Lens kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Florian Thauvin.

Sıkça Sorulan Sorular
Lens - Sporting Lizbon maçı ne zaman?

13 Ekim 2026

Lens - Sporting Lizbon maçı saat kaçta?

19:45

Lens - Sporting Lizbon maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

Lens - Sporting Lizbon maçında hangi oyuncular eksik?

Lens'te Nawrocki, Sima, Jourdren, Chavez, Todibo, Hazard; Sporting Lizbon'da Zalazar ve Santos eksik.

Lens ve Sporting Lizbon'nun ligde kaç puanı var?

Lens 7 puanla 10. sırada, Sporting Lizbon'un puanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Sporting CP
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