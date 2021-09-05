Leo Ortiz'den Galatasaray ve transfer sözleri

Brezilya'da Bragantino takımında forma giyen 25 yaşındaki stoper Ortiz, Galatasaray ve Lyon'dan gelen tekliflerden mutlu olduğunu söyledi.

Brezilyalı stoper ülke basınına verdiği röportajda kariyerinde her zaman Avrupa'da oynama hayali olduğunu ve bundan dolayı hem Galatasaray'ın, hem de Lyon'un kendisiyle ilgilenmesinden dolayı memnun olduğunu söyledi.

Ortiz yaptığı açıklamada, "Böyle teklifler olunca mutlu oluyorum. Ancak menajerime bıraktım. Her zaman Avrupa'da oynamak istediğimi söyledim ama bunu bir takıntı haline getirmedim. Eğer olmazsa üzülmem. Avrupa'ya gitmek üst seviyede oynamaktır. Olursa olur. Eğer olmazsa çalışmalarıma devam etmem ve daha fazla gelişmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

LEO ORTİZ KİMDİR?

Leo Ortiz 25 yaşında ve stoper bölgesinde görev yapıyor. Bragantino takımında forma giyen Leo Ortiz, 1.85 boyunda. Son sezonda tüm kulvarlarda 30 maçta forma giyen Brezilyalı stoperin transfermarkt güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olarak gösterildi.

(FUTBOL ARENA)

