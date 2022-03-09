Leonardo DiCaprio'dan Ukrayna'ya 10 milyon dolar bağış

Rus ordusunun şiddetli saldırılarına maruz kalan Ukrayna'da 14 gündür insanlık dramı yaşanıyor. Spor ve sanat sektöründen birçok ünlü isim Ukrayna'ya destek olurken Ukrayna kökenli oyuncu Leonardo DiCaprio, Rusya'nın işgali karşısında mücadele veren Ukrayna'ya 10 milyon dolar bağışladı.

The Independent'ta yer alan habere göre; Oscar ödüllü yıldız Leonardo DiCaprio'nun büyükannesi Odessa doğumlu. DiCaprio'nun büyükannesinin 1917 yılında Ukrayna'dan Almanya'ya göç ettiği, burada da annesinin doğduğu biliniyor.



Uluslararası Visegrad Fonu, DiCaprio'nun Ukrayna için yaptığı 10 milyon dolarlık bağışı duyurdu.

Hollywood'dan Ashton Kutcher, Mila Kunis gibi isimler de Ukrayna için bağış kampanyasına katılmıştı. Mila Kunis de Ukrayna'da doğmuştu.

