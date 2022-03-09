MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Leonardo DiCaprio'dan Ukrayna'ya 10 milyon dolar bağış

Leonardo DiCaprio'dan Ukrayna'ya 10 milyon dolar bağış

09.03.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 14 gündür devam ederken, ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, Rusya'nın işgali karşısında mücadele veren Ukrayna'ya 10 milyon dolar bağışladı. Daha önce Hollywood'dan Ashton Kutcher, Mila Kunis gibi isimler de Ukrayna için bağış kampanyasına katılmıştı.

Leonardo DiCaprio'dan Ukrayna'ya 10 milyon dolar bağış

Rus ordusunun şiddetli saldırılarına maruz kalan Ukrayna'da 14 gündür insanlık dramı yaşanıyor. Spor ve sanat sektöründen birçok ünlü isim Ukrayna'ya destek olurken Ukrayna kökenli oyuncu Leonardo DiCaprio, Rusya'nın işgali karşısında mücadele veren Ukrayna'ya 10 milyon dolar bağışladı.

avalon-0540871133

The Independent'ta yer alan habere göre; Oscar ödüllü yıldız Leonardo DiCaprio'nun büyükannesi Odessa doğumlu. DiCaprio'nun büyükannesinin 1917 yılında Ukrayna'dan Almanya'ya göç ettiği, burada da annesinin doğduğu biliniyor.
avalon-0646576414

Uluslararası Visegrad Fonu, DiCaprio'nun Ukrayna için yaptığı 10 milyon dolarlık bağışı duyurdu.

Ukrayna asıllı oyuncu Mila Kunis ve Ashton Kutcher'dan Ukrayna için bağış kampanyasıUkrayna asıllı oyuncu Mila Kunis ve Ashton Kutcher'dan Ukrayna için bağış kampanyası

Hollywood'dan Ashton Kutcher, Mila Kunis gibi isimler de Ukrayna için bağış kampanyasına katılmıştı. Mila Kunis de Ukrayna'da doğmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'ı affettiÖzcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'ı affetti
Bergen'in katili filmden sonra ilk kez konuştu! Bergen'in katili filmden sonra ilk kez konuştu!
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Leonardo DiCaprio
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın ve petrol fiyatı rekora yöneldi!

Altın ve petrol fiyatı rekora yöneldi!

İstanbul'da kar başladı! O güne dikkat

İstanbul'da kar başladı! O güne dikkat

NATO’nun paylaşımı olay oldu! Tepkilerden sonra hemen sildiler…

NATO’nun paylaşımı olay oldu! Tepkilerden sonra hemen sildiler…

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı!

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı!

Erdoğan açıkladı... Asıl hedef Putin-Zelenskiy buluşması

Erdoğan açıkladı... Asıl hedef Putin-Zelenskiy buluşması

Shell özür dileyerek duyurdu! Tüm benzin istasyonlarını...

Shell özür dileyerek duyurdu! Tüm benzin istasyonlarını...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.