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Lottie Moss güneşlenirken bikini üstünü çıkardı! Pozu olay oldu

21.05.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem podyumda fırtınalar estiren Kate Moss'un kendisi gibi model olan üvey kardeşi Lottie Moss, yarı çıplak fotoğraflarını satışa çıkarmasıyla tanındı. Bu sayede büyük bir kitlesi olan model son olarak güneşlenirken soyundu.

Lottie Moss güneşlenirken bikini üstünü çıkardı! Pozu olay oldu

Model Kate Moss'un babası Peter Edward Moss'un ikinci evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi Lottie Moss ablasından dahan ünlü durumda. Son dönemde hep çıplak pozları hem de ifşalarıyla adından söz ettiren Moss her ne kadar ailesini rahatsız etse de geri adım atmıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken model son olarak güneşlenirken pozlar verdi.

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Güneş yanığı görünümü istemeyen Moss bikini üstünü çıkarıp poz verirken göğüslerini elleriyle kapattı. O anları paylaşmaktan çekinmeyen model yine hayranlarının dikkatini çekti.

Göğüs dekoltesinden vazgeçmiyor! Göğüs dekoltesinden vazgeçmiyor!

"Çıplak vücut görülmeli ve eğlenilmeli" diyen model Lottie Moss daha önce de benzer hallerini yayınlamıştı.

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