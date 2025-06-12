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Leroy Sane'den imzayı atar atmaz Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde "en güçlü şekilde en büyük mücadeleyi verecek" bir takım kuracaklarını söyledi. İmza attıktan sonra konuşan Leroy Sane ise rakiplerine göndermelerde bulundu. Alman oyuncu, "Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim. Bir an önce bu kulüp için her şeyimi vermek ve bu takımda başarılar kazanmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarla da bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Leroy Sane'den imzayı atar atmaz Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme!
Emre Şen
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Almanya doğumlu futbolcu Leroy Aziz Sane'nin Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki imza töreninin ardından Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Galatasaray, 25. şampiyonluk ve 5. yıldızdan sonra şimdi bütün hazırlıklarını Şampiyonlar Ligi için yapıyor. Şampiyonlar Ligi’nde de taraftarımızı memnun edecek sonuçlara doğru gitmek için biz gereken her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı taraftarların Sane ile ilgili ürünleri almalarını isteyen Özbek, şöyle devam etti:

"Şimdi benim taraftarlarımdan da bir ricam var. Biz Sane tshirtlerini çıkaracağız burada da rekor kırmamız lazım. Ben buradan bütün taraftarlarımıza çağrı yapıyorum. Sane tshirtlerini herkes satın alsın ve bir rekora daha imza atmak istiyorum taraftarlarımla beraber. Buradan yeni sezonun Galatasaray’a hayırlı olmasını diliyorum. Taraftarlarımızla beraber Şampiyonlar Ligi’nde de gereken başarıya koşacağız. Birlikteliğimiz, beraberliğimiz, tek yumruk olmamızın meyvelerini şimdi şimdi topluyoruz. Sane gibi önemli bir futbolcu kadromuza katıldı. Bundan sonrakiler için de çalışmalarımız devam ediyor. En kuvvetli, en güçlü şekilde Şampiyonlar Ligi’nde en büyük mücadeleyi verecek takımı kuracağız. Burada taraftarların desteğine büyük ihtiyacımız var. Bizi desteklemeye devam etsinler. Sane formaları satışta. Onların yüz binlerce satılmasını bekliyoruz. Onların desteğine büyük ihtiyacımız var."

"NE KADAR ŞÜKRETSEK AZDIR"

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Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Sane'nin Metin Oktay, Hagi, Mertens gibi "bir ikon" olacağına inandıklarını dile getirdi.

Sane’nin transferinin ocak ayında başladığını aktaran Kavukcu, "Duygularımızı ne kadar anlatsak az. Bu dönemde bu oyuncunun buraya getirilmesinde en büyük etkenlerden bir tanesi de taraftarımız. Taraftarımızın şampiyonluk kutlamasında sokaklara çıkması, bizi desteklemesi, onun gelip Bayern Münih maçında etkilenmesi bunların hepsi bir etken. 10 numara Metin Oktay, Hagi, Mertens’ten sonra inşallah o da bir ikon olacak bizim için. İnanıyoruz buna. Bu dönemde böyle bir transferi yaptığımız için ne kadar şükretsek azdır. Devamlarının gelmesi için taraftarlarımızdan şunu istiyoruz. GS Store mağazalarımızdan, internet sitemizden siparişlerle başkanımızın söylediği gibi bir an önce gerçekten rekorlar kırmasını bekliyoruz. Hocamızın bize söylediği transferleri yapmamız için bizi motive etmelerini istiyoruz. Hepimiz Galatasaray için buradayız. İşimizi, gücümüzü bırakıp Galatasaray için koşturuyoruz. Herkesin çok büyük emeği var. Biz sonuçta bir ekibiz. Başkanımızın liderliğinde, yönetim kurulumuzla daha iyi işler yapacağız. Biz de taraftarımızdan Sane ürünleriyle gerçekten bir rekor daha bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

LEROY SANE'DEN GÖNDERME: "EN BÜYÜK BİZİZ"

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Leroy Sane, Galatasaray'a imza attığı için mutluluğunu dile getirdi.

Sarı-kırmızılı kulübe teşekkür eden Sane, "Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim. Bir an önce bu kulüp için her şeyimi vermek ve bu takımda başarılar kazanmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarla da bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Dries Mertens çok önemli ve büyük bir futbolcuydu. Onun numarasıyla ben de o başarıları yakalamak istiyorum. Bu numarayla da Galatasaray’a şans getirmek istiyorum. Bir an önce sahaya çıkıp taraftarla birlikte başarı yakalamak benim en büyük arzum." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'a gelmeden önce Kerem Demirbay ile konuştuğunu aktaran Sane, "İnanılmaz mutlu oldu buraya geleceğime. Bana harika bir kulübe, harika insanlara, harika bir taraftara ve harika bir ülkeye geleceğimi söylemişti. Kendisi ne kadar mutlu olduğunu söyledi ve benim de ne kadar mutlu olacağımı söylemişti. Onunla karşılaşmak için de sabırsızlanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan, sarı-kırmızılı kulüp, Sane'nin sağlık kontrolünden geçtiğini de duyurdu.

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beşiktaş fenerbahçe galatasaray Leroy Sane
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