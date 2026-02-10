Leroy Sane o olay sonrası şaştı kaldı! Böylesini hiç bir kulüpte görmedim

Galatasaray Kulübü, yıldız futbolcu Leroy Sane için özel olarak hazırlanan tasarım formayı ve koleksiyon ürünlerini GS Store mağazalarında satışa sunduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Manchester City ve Bayern Münih gibi Avrupa devlerinde forma giymiş Alman oyuncu adına hazırlanan özel paketle taraftarlarına farklı bir deneyim sunuyor.

RAFTAKİ YERİNİ ALDI

Kulüp tarafından satışa çıkarılan özel kutuda, beyaz renkte, uzun kollu ve 10 numaralı forma yer alıyor. Formanın ön kısmında 5 yıldızlı Galatasaray logosu ve Leroy Sane’nin imzası bulunurken, ürün koleksiyon değeri taşıyan detaylarıyla dikkat çekiyor. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen özel paket, yetişkinler için 4 bin 999 lira 99 kuruş, çocuklar için ise 3 bin 999 lira 99 kuruş fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı.

"BUNU HİÇ BİR YERDE YAŞAMADIM"

Özel kutunun en dikkat çeken parçalarından biri ise Sane’nin Galatasaray taraftarına hitaben kaleme aldığı imzalı mesaj oldu. Alman yıldız mesajında, "Dünyanın en büyük takımlarında oynadım. En büyük yıldızlarla aynı takımda yer aldım. Büyük finaller, büyük maçlar kazandım. Galatasaray'daki heyecanı, Galatasaraylılardaki tutkuyu hiçbir yerde yaşamadım. Futbola başladığım ilk günkü hırsla ve sizin benzersiz desteğinizle hedef Galatasaray'ı Avrupa'nın zirvesine taşımak. Siz yanımızda olduktan sonra imkansız yok." ifadelerini kullandı.

Galatasaray yönetimi, özel tasarım ürünle hem taraftarların kulübe olan bağlılığını pekiştirmeyi hem de Leroy Sane’nin sarı-kırmızılı camiadaki yerini simgesel bir koleksiyonla ölümsüzleştirmeyi hedefliyor.