SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Leroy Sane o olay sonrası şaştı kaldı! Böylesini hiç bir kulüpte görmedim

Galatasaray, Leroy Sane adına özel olarak hazırlanan imzalı forma ve koleksiyon kutusunu GS Store’da satışa çıkardı. 5 yıldızlı logo ve Sane’nin imzasını taşıyan beyaz forma, Alman yıldızın taraftara hitaben yazdığı özel mesajla birlikte sunuluyor. Koleksiyon değeri taşıyan paket, sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisini çekmeye aday.

Leroy Sane o olay sonrası şaştı kaldı! Böylesini hiç bir kulüpte görmedim
Cevdet Berker İşleyen
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray Kulübü, yıldız futbolcu Leroy Sane için özel olarak hazırlanan tasarım formayı ve koleksiyon ürünlerini GS Store mağazalarında satışa sunduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Manchester City ve Bayern Münih gibi Avrupa devlerinde forma giymiş Alman oyuncu adına hazırlanan özel paketle taraftarlarına farklı bir deneyim sunuyor.

RAFTAKİ YERİNİ ALDI

Leroy Sane o olay sonrası şaştı kaldı! Böylesini hiç bir kulüpte görmedim 1

Kulüp tarafından satışa çıkarılan özel kutuda, beyaz renkte, uzun kollu ve 10 numaralı forma yer alıyor. Formanın ön kısmında 5 yıldızlı Galatasaray logosu ve Leroy Sane’nin imzası bulunurken, ürün koleksiyon değeri taşıyan detaylarıyla dikkat çekiyor. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen özel paket, yetişkinler için 4 bin 999 lira 99 kuruş, çocuklar için ise 3 bin 999 lira 99 kuruş fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı.

"BUNU HİÇ BİR YERDE YAŞAMADIM"

Leroy Sane o olay sonrası şaştı kaldı! Böylesini hiç bir kulüpte görmedim 2

Özel kutunun en dikkat çeken parçalarından biri ise Sane’nin Galatasaray taraftarına hitaben kaleme aldığı imzalı mesaj oldu. Alman yıldız mesajında, "Dünyanın en büyük takımlarında oynadım. En büyük yıldızlarla aynı takımda yer aldım. Büyük finaller, büyük maçlar kazandım. Galatasaray'daki heyecanı, Galatasaraylılardaki tutkuyu hiçbir yerde yaşamadım. Futbola başladığım ilk günkü hırsla ve sizin benzersiz desteğinizle hedef Galatasaray'ı Avrupa'nın zirvesine taşımak. Siz yanımızda olduktan sonra imkansız yok." ifadelerini kullandı.

Galatasaray yönetimi, özel tasarım ürünle hem taraftarların kulübe olan bağlılığını pekiştirmeyi hem de Leroy Sane’nin sarı-kırmızılı camiadaki yerini simgesel bir koleksiyonla ölümsüzleştirmeyi hedefliyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi öncesi seyirci kararı!Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi öncesi seyirci kararı!
Fenerbahçe maçı sonrası ortalık karıştı! "Tam bir skandal: Yazıklar olsun..."Fenerbahçe maçı sonrası ortalık karıştı! "Tam bir skandal: Yazıklar olsun..."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray Leroy Sane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
cimbom farkı
HİÇ PARASI OLMAYAN TAKIMDA OYNAMAMIŞINDA ONDAN CİGERİM.PARA BİTİ PARAAAA SENİN KARA KAŞINA KARA GÖZÜNE YAPMIYOLAR BUNU.YAKIDA DONUNUDA SATIŞA ÇIKARIRLAR HAHAHAHAHHAHAH
En Çok Okunan Haberler
Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Faciada skandal detay ortaya çıktı! Can pazarı yaşanırken bunu yapmışlar

Faciada skandal detay ortaya çıktı! Can pazarı yaşanırken bunu yapmışlar

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

En büyük mirasçı o! Vasiyeti ortaya çıktı: Neler neler bırakmış

En büyük mirasçı o! Vasiyeti ortaya çıktı: Neler neler bırakmış

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Bozdurmayı düşünenler dikkat! Altında satış gelecek fiyatı açıkladı: 'Adım adım yükselecek'

Bozdurmayı düşünenler dikkat! Altında satış gelecek fiyatı açıkladı: 'Adım adım yükselecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.