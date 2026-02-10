Trabzonspor - Fenerbahçe maçına konuk takım taraftarı alınmayacak

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Tahir Şahin başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

FENERBAHÇE TARAFTARI ALINMAYACAK

Toplantıda, ev sahibi kulübün talebi üzerine karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmaması uygun görüldü.

Gerekli güvenlik önlemlerinin de görüşüldüğü toplantıda stadyum çevresinde,taraftarların sorun yaşamaması adına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve bordo-mavili kulüp yetkililerince gerekli trafik düzenlemeleriiçin yaptıklarıçalışmalar da paylaşıldı. Vali Şahin, trafik yoğunluğunun minimize edileceğini, taraftarların futbola odaklanacağı bir futbol akşamı yaşayacağına inandığını kaydetti.