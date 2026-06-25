Leroy sane'ye 110 saniye yetti! Galatasaray'ın yıldızı Almanya'yı adeta önde başlattı

2026 Dünya Kupası E Grubu'nda ilk iki maçını kazanarak dikkat çeken Almanya, grupta yalnızca 1 puanı bulunan Ekvador ile karşı karşıya geldi. New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanan mücadeleye Almanlar adeta golle başladı.

SANE'DEN ERKEN GOL

Karşılaşmanın henüz 110. saniyesinde sahneye çıkan Leroy Sane, rakip savunmanın dengesini bozarak topu ağlarla buluşturdu. Alman yıldızın golüyle Almanya mücadelede 1-0 üstünlüğü yakaladı.

TURNUVADAKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray forması da giyen Leroy Sane, Ekvador karşısında kaydettiği golle 2026 Dünya Kupası'ndaki gol perdesini açtı. Tecrübeli futbolcu böylece turnuvadaki ilk gol sevincini yaşamış oldu.

ALMANYA'DAN HIZLI BAŞLANGIÇ

Maçın ilk dakikalarında gelen gol, Almanya'nın mücadeleye ne kadar istekli başladığını ortaya koyarken, Ekvador ise erken gelen şokun ardından oyuna denge getirmeye çalıştı.