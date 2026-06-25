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Leroy sane'ye 110 saniye yetti! Galatasaray'ın yıldızı Almanya'yı adeta önde başlattı

2026 Dünya Kupası'nda Almanya, Ekvador karşısında maça adeta fırtına gibi başladı. Galatasaraylı Leroy Sane, henüz 110. saniyede attığı golle takımını öne geçirirken, turnuvadaki ilk gol sevincini de yaşadı.

Leroy sane'ye 110 saniye yetti! Galatasaray'ın yıldızı Almanya'yı adeta önde başlattı
Cevdet Berker İşleyen
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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2026 Dünya Kupası E Grubu'nda ilk iki maçını kazanarak dikkat çeken Almanya, grupta yalnızca 1 puanı bulunan Ekvador ile karşı karşıya geldi. New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanan mücadeleye Almanlar adeta golle başladı.

SANE'DEN ERKEN GOL

Leroy sane ye 110 saniye yetti! Galatasaray ın yıldızı Almanya yı adeta önde başlattı 1

Karşılaşmanın henüz 110. saniyesinde sahneye çıkan Leroy Sane, rakip savunmanın dengesini bozarak topu ağlarla buluşturdu. Alman yıldızın golüyle Almanya mücadelede 1-0 üstünlüğü yakaladı.

TURNUVADAKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray forması da giyen Leroy Sane, Ekvador karşısında kaydettiği golle 2026 Dünya Kupası'ndaki gol perdesini açtı. Tecrübeli futbolcu böylece turnuvadaki ilk gol sevincini yaşamış oldu.

Leroy sane ye 110 saniye yetti! Galatasaray ın yıldızı Almanya yı adeta önde başlattı 2

ALMANYA'DAN HIZLI BAŞLANGIÇ

Maçın ilk dakikalarında gelen gol, Almanya'nın mücadeleye ne kadar istekli başladığını ortaya koyarken, Ekvador ise erken gelen şokun ardından oyuna denge getirmeye çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya dünya kupası galatasaray Leroy Sane
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