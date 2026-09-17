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Leroy Sane'ye hayatının şoku! Resmi açıklama geldi

Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp, UEFA Uluslar Ligi aday kadrosunu resmen duyurdu. Ünlü çalıştırıcının Süper Lig tercihleri ise güne damgasını vurdu! Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Alexander Nübel milli davet alarak siyah-beyazlı camiaya büyük gurur yaşatırken, Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Leroy Sane'ye milli kapılar tamamen kapandı.

Leroy Sane'ye hayatının şoku! Resmi açıklama geldi
Emre Şen
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan fırtınası başlarken, Almanya Milli Takımı'nın yeni hocası Jürgen Klopp, 4 kritik maç öncesi sahaya süreceği aday kadroyu belirledi. Dünyaca ünlü teknik adamın açıkladığı listede, Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen Alman yıldızlar için alınan taban tabana zıt kararlar spor basınında geniş yankı uyandırdı.

BEŞİKTAŞ'TA NÜBEL GURURU! KLOPP'UN LİSTESİNDE...

Leroy Sane ye hayatının şoku! Resmi açıklama geldi 1

Siyah-beyazlı formayla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken kaleci Alexander Nübel, Jürgen Klopp'un güvenoyunu almayı başardı. Başarılı file bekçisi, Almanya'nın aday kadrosuna davet edilerek Beşiktaş taraftarına büyük bir sevinç yaşattı. Panzerler, ilk etapta 24 Eylül'de zorlu Hollanda deplasmanına çıkacak, ardından 27 Eylül'de sahasında Yunanistan'ı ağırlayacak. Nübel, açıklanan 24 kişilik bu güçlü kadroda kendisine yer buldu.

BILD'İN İDDİASI DOĞRU ÇIKTI: LEROY SANE'YE KESİN VETO!

Leroy Sane ye hayatının şoku! Resmi açıklama geldi 2

Klopp'un Süper Lig'e yönelik diğer hamlesi ise Galatasaray cephesinde adeta soğuk duş etkisi yarattı. Geçtiğimiz günlerde Alman basınının (BILD) "Milli takımdaki zamanı doldu" diyerek sinyalini verdiği gelişme resmiyet kazandı. Galatasaray formasıyla henüz beklentileri karşılayamayan ve skora katkı veremeyen Leroy Sane, Klopp tarafından kadroya çağrılmadı. Performansı tartışma konusu olan 30 yaşındaki yıldız kanat oyuncusunun milli formadan uzak kalması, "Klopp, Sane'nin biletini tamamen kesti" yorumlarını da beraberinde getirdi.

KLOPP'TAN İKİ KADEMELİ KADRO VE ROTASYON PLANI

Leroy Sane ye hayatının şoku! Resmi açıklama geldi 3

Öte yandan Jürgen Klopp, 4 maçlık bu yoğun periyot için alışılmışın dışında bir kadro mühendisliğine gitti. Hollanda ve Yunanistan ile oynanacak ilk iki maç için 24 kişilik geniş bir oyuncu grubu tercih eden tecrübeli hoca; 1 Ekim'deki Sırbistan ve 4 Ekim'deki Yunanistan (deplasman) karşılaşmaları için kadro hacmini 20 futbolcuya düşürecek. İlk iki maçın kadrosunda bulunan tecrübeli isimlerin büyük bir bölümü, son iki karşılaşma öncesi milli takım kampından ayrılarak kulüplerine geri dönecek.

Jürgen Klopp, basın toplantısına Sane ile ilgili gelen soruya "Leroy Sane bu sezon henüz ayaklarını yere sağlam basamadı. Onunla konuşacağım, ama henüz yapmadım. Sadece, 'Merhaba, buradayım!' değil. Eğer konuşulacak bir şey varsa, konuşuruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya galatasaray Leroy Sane
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