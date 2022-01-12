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Lerzan Mutlu'dan Demet Akalın'a ağır sözler: Tek yaptığın insanların arasını bozmak

12.01.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lerzan Mutlu, daha önce, "Onu hayatımdan çıkardım" dediği Demet Akalın ile girdiği polemiklere bir yenisini daha ekledi. Yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Mutlu, Deha Bilimlier ve modacı Gülşah Saraçoğlu'nun "yasak aşk" yaşadığı iddialarıyla ilgili konuşan ünlü popçuya sert çıktı. Mutlu, "Sana kaldı herkesi uyarmak! Sen insanların asla iyiliğini falan istemiyorsun. Dedikodusunu yaptığın insanları uyarırsam dostun kalmaz" dedi.

Lerzan Mutlu'dan Demet Akalın'a ağır sözler: Tek yaptığın insanların arasını bozmak

Evli ve 3 çocuk babası şarkıcı Deha Bilimlier ile modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Konuyla ilgili konuşan Demet Akalın'ın "Tarafları uyarmıştım" açıklaması ise iddiaları güçlendirdi. Lerzan Mutlu da yasak aşk iddiasında adı geçen Demet Akalın'a tepki gösterdi.

"AİLESİ OLAN İNSAN BİRAZ DAHA DİKKAT ETMELİ"

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Demet Akalın, Gülşah Saraçoğlu'nun kendisine dava açacağı yönündeki haberler için "Ne için mahkemeye verileceğim? 'Ailesi olan insan biraz daha dikkat etmeli' dedim. Bunun nesi kötü. Yoksa bana dost, her zaman dost. Aleyna'ya laf söylediğim zaman bile insanlar yanlış anlıyor. Ama gerçekten çok ufak yaşı. O kabul etmiyordur ama bir abla olarak onu da uyarıyorum. Biz bu yollardan geçtik" dedi.

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"TEK YAPTIĞIN İNSANLARIN ARASINI BOZMAK!"

Akalın'ın bu konuyla ilgili söyledikleri meslektaşı Lerzan Mutlu'yu sinirlendirdi.

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Sosyal medya hesabından yaptığı yorumla Akalın'a tepki gösteren Mutlu, "Sana kaldı herkesi uyarmak! Sen insanların asla iyiliğini falan istemiyorsun! O anda işine nasıl gelirse! Gündemde nasıl kalırsan o taraftasın! Tek yaptığın insanların arasını bozmak! Ya ben de senin yaptığın gibi dedikodusunu yaptığın insanları uyarırsam etrafında dostun kalmaz! Hayır, böyle konuşuyorsun bilmesem inanacağım. Ulan söylemediğim şeyi söylemiş gibi insanlara söyleyip beni küstürdün. 'İyiyim' diye takılma senin gerçeğini bilene komik oluyor" ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz haftalarda arkadaşlarıyla Deha Bilimlier'i dinlemeye gittiği sonra da birlikte sahnede şarkı söylediği iddia edilmişti.

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Program sonunda mekanı ayrı ayrı terk eden çiftin, Gülşah Saraçoğlu'nun evinde buluştuğu ve geceyi birlikte geçirdiği iddia edilmişti. Çıkan iddiaların ardından Deha Bilimlier'in avukat eşi Aslı Bilimlier tarafından evden kovulduğu ileri sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Gülşah Saraçoğlu Lerzan Mutlu
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