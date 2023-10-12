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Letonya'dan A Milli Takımımıza jest! Ermenistan'ı mağlup ettiler...

12.10.2023 21:15 | Son Güncelleme:
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EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. hafta maçında Letonya ile Ermenistan karşı karşıya geldi. Skonto Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Letonya'nın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı ve bu skor sonrasında Ermenistan 7 puanla 3. sırada kaldı. İşte detaylar...

Letonya, EURO 2024 Elemeleri 6. hafta maçında Ermenistan'ı konuk etti. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf Letonya oldu. Skonto Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Letonya'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Janis Ikaunieks ve 68. dakikada Daniels Balodis kaydetti. Letonya'da Marcis Oss, 52. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

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Bu skorun ardından Letonya, ilk kez kazandı ve 3 puanla son sırada yer aldı. A Milli Takımımızın en yakın rakibi Ermenistan ise 7 puanda kaldı ve maç fazlası olmasına rağmen 3. basamakta yer buldu.

Letonya gelecek maçta A Milli Takımımıza konuk olacak. Ermenistan ise Galler'i ağırlayacak.

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