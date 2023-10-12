Letonya'dan A Milli Takımımıza jest! Ermenistan'ı mağlup ettiler...

Letonya, EURO 2024 Elemeleri 6. hafta maçında Ermenistan'ı konuk etti. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf Letonya oldu. Skonto Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Letonya'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Janis Ikaunieks ve 68. dakikada Daniels Balodis kaydetti. Letonya'da Marcis Oss, 52. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu skorun ardından Letonya, ilk kez kazandı ve 3 puanla son sırada yer aldı. A Milli Takımımızın en yakın rakibi Ermenistan ise 7 puanda kaldı ve maç fazlası olmasına rağmen 3. basamakta yer buldu.

Letonya gelecek maçta A Milli Takımımıza konuk olacak. Ermenistan ise Galler'i ağırlayacak.

