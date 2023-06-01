LETONYA TÜRKİYE MAÇI BİLET FİYATLARI ne kadar, kaç TL? Euro 2024 elemeleri Letonya Türkiye maçı bilet fiyatları satışa çıktı mı?

Letonya Türkiye maçı bilet satışları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama yapıldı. 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda oynanacak Letonya Türkiye maçının bilet fiyatları merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Letonya Türkiye maçı bilet fiyatları...

LETONYA TÜRKİYE MAÇI BİLET FİYATLARI SATIŞA ÇIKTI MI?

Letonya Türkiye maç biletleri ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 16 Haziran 2023 Cuma günü saat 21.45'te Skonto Stadyumu'nda Letonya ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı üyeleri için satışa sunuldu.

Bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek."

LETONYA TÜRKİYE MAÇI GENEL BİLET SATIŞLARI YARIN BAŞLIYOR

Letonya Türkiye maçının genel bilet satışları ise 2 Haziran Cuma günü başlayacak.

LETONYA TÜRKİYE MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Letonya-Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları, 300 TL olarak belirlendi.



