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Levan Shengelia: BtcTurk Yeni Malatyaspor maçını kazanmak istiyoruz

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 18.10.2019 18:35 | Son Güncelleme

İttifak Holding Konyaspor'un Gürcü futbolcusu Levan Shengelia, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında galip gelmek istediklerini söyledi.

Levan Shengelia: BtcTurk Yeni Malatyaspor maçını kazanmak istiyoruz

Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan yeşil beyazlıların yeni transferi Levan Shengelia, takıma çok çabuk adapte olduğunu söyledi.

Shengelia, "Öncelikle kariyerim açısında Konyaspor'a gelmek çok önemliydi. Benim için deneyim oldu. Çünkü çok iyi bir takıma geldim. İlk geldiğim zamanlarda biraz bocalayacak gibi oldum. Çünkü yeni bir takım, yeni takım arkadaşları, çalışanlar olsun bu konuda sıkıntı yaşayabileceğimi düşündüm. Ama bu güzel ekiple tanıştıktan sonra gerçekten bu adaptasyon sürecini çok çabuk tamamladım. Güvende kazandım. Kendi açımdan mutluyum ve takıma iyi bir şekilde adapte olduğumu düşünüyorum" dedi.

"GALİP GELMEK İSTİYORUZ"

Yeni Malatyaspor maçının önemine de dikkat çeken Levan Shengelia, "Bizim açımızdan çok önemli bir müsabaka olacak. Çünkü lig tablosuna bakacak olursanız bütün takımlar birbirlerine yakınlar. Bu maçtan kesinlikle galip gelmek istiyoruz. Maçı çok ciddiye alıyoruz. Yukarılarda olmak istiyorsak bu maçı kazanmalıyız" diye konuştu.

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Levan Shengelia İttifak Holding Konyaspor

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