Levent Kartop: Maçı aldığımız için çok mutluyum

Süper Lig'in 32. haftasında evinde Trabzonspor'u 2-1 yenen Denizlispor'da Teknik Direktör Levent Kartop, maç sonu açıklamalarda bulundu. Sahadan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirten Kartop, "Zorlu bir müsabaka bizi bekliyordu, çünkü iki haftadır şampiyonluğa oynayan takımlara karşı oynuyoruz. Oyunda 1-0 geriye düştüğümüz anlarda bile maçı bırakmamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü arkadaşlarımızla konuştuk, soyunma odasına girdiğimde onlara şunları söyledim. Bu takımın bu maçı çevireceğine inanıyorum ve sizlerde inanın ve hepsi bana söz verdi bu maçı alacaklarına dair. Bu maçı aldığımız içinde çok mutluyum" dedi.
Galibiyeti oğluna armağan eden Kartop, "Oyuncularımla gurur duyuyorum, hiçbir zaman bırakmadılar. Geçen haftada son dakikaya kadar devam ettik ve böylede devam edeceğimizi düşünüyorum. Önümüzde bir Alanya maçı var ve oda zorlu bir rakip. Ona da iyi konsantre olup oradan da puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. Geçen hafta oğlum bir yaşına girdi ve ona doğum günü hediyesi vermek istiyordum, söz vermiştim aileme. Bu hafta onlar aklıma geldi galibiyetten sonra. Onlara buradan bu üç puanı da armağan ediyorum ve çok seviyorum onları" diye konuştu.
(İHA)
Hüseyin Çimşir istifasını sundu
''Çirkin bir maç oynadık''
Demek ki beceremedim
N'Koudou derbide yok
Kamerun'dan kötü haber!
Dünyaca ünlü teknik adam Cengiz Ünder'i istiyor!
Tolgay Arslan'a talip var
Galatasaray'da kritik toplantı
Yıldız isim F.Bahçe'ye geri dönüyor
Yıldız oyuncuya tepki yağıyor! Takımdan kovulabilir...
Yıldız futbolcu ile yollar resmen ayrıldı
G.Saray'dan transfer sinyali!
UEFA'dan Manchester City açıklaması
Kutlamalar Körfez'i aydınlattı
Merih Demiral müjdesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum