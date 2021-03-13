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Levent Niş kimdir? Usta oyuncu ve yönetmen hayatını kaybetti

13.03.2021 14:23 | Son Güncelleme:
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Levent Niş kimdir? Usta oyuncu ve yönetmen hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun usta isimleri arasında yer alan yönetmen ve oyuncu Levent Niş, 64 yaşında hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı açıklamada, devlet tiyatrosu sanatçısı Levent Niş’e başsağlığı diledi.

Yakın zaman önce hayatını kaybeden Rasim Öztekin için üzüntüsünü dile getiren Levent Niş, ‘’Sözün bittiği yer, ışıklarda uyu.’’ paylaşımında bulunmuştu… 40 yıllık meslek hayatı boyunca birçok tiyatro oyununda oynayan Levent Niş, Yahşi Batı filminde de oynamıştı…

LEVENT NİŞ KİMDİR?

1957’de Elazığ’da doğan Levent Niş, İstanbul Devlet Tiyatro sanatçısı ve oyuncusu Sevinç Niş’le evlendi. İki erkek çocuk babası olan Levent Niş, 1976’da Ankara Devlet Konservatuarı, Tiyatro Yüksek Bölümünden mezun oldu.

Sonrasında ise Ankara ve İstanbul'da devam ettiği 40 senelik meslek hayatı boyunca birçok tiyatro oyununda ve 2009’da Yahşi Batı filminde de oynayan Levent Niş, Cennet Mahallesi, Şebeke (Baba) TV Programı 2012, Fikrinin İnce Hastalığı, Beybaba, Duvardaki Kan, Yeşil Miras gibi dizilerde oynadı…

BAKANLIKTAN TAZİYE MESAJI

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk tiyatrosunun kıymetli oyuncularından Levent Niş'in vefat ettiği belirtildi. Devlet Tiyatrolarının emektar sanatçısına Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı mesajı paylaşıldı.

Levent Niş kimdir? Usta oyuncu ve yönetmen hayatını kaybetti

RASİM ÖZTEKİN’LE İLGİLİ ACI DETAY

Yakın zaman önce hayatını kaybeden Rasim Öztekin için üzüntüsünü paylaşan Levent Niş'in paylaşımı gündeme geldi. Rasim Öztekin'e veda eden Niş, "Sahne arkadaşım, Cunda dostum içimizi yaktın. Derler ya 'sözün bittiği yer' ışıklarda uyu." ifadelerini kullanmıştı…

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Rasim Öztekin
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