Levent Niş kimdir? Usta oyuncu ve yönetmen hayatını kaybetti

Yakın zaman önce hayatını kaybeden Rasim Öztekin için üzüntüsünü dile getiren Levent Niş, ‘’Sözün bittiği yer, ışıklarda uyu.’’ paylaşımında bulunmuştu… 40 yıllık meslek hayatı boyunca birçok tiyatro oyununda oynayan Levent Niş, Yahşi Batı filminde de oynamıştı…

LEVENT NİŞ KİMDİR?

1957’de Elazığ’da doğan Levent Niş, İstanbul Devlet Tiyatro sanatçısı ve oyuncusu Sevinç Niş’le evlendi. İki erkek çocuk babası olan Levent Niş, 1976’da Ankara Devlet Konservatuarı, Tiyatro Yüksek Bölümünden mezun oldu.

Sonrasında ise Ankara ve İstanbul'da devam ettiği 40 senelik meslek hayatı boyunca birçok tiyatro oyununda ve 2009’da Yahşi Batı filminde de oynayan Levent Niş, Cennet Mahallesi, Şebeke (Baba) TV Programı 2012, Fikrinin İnce Hastalığı, Beybaba, Duvardaki Kan, Yeşil Miras gibi dizilerde oynadı…

BAKANLIKTAN TAZİYE MESAJI



Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk tiyatrosunun kıymetli oyuncularından Levent Niş'in vefat ettiği belirtildi. Devlet Tiyatrolarının emektar sanatçısına Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı mesajı paylaşıldı.