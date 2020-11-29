Levent Numanoğlu: Oğlum küçükken Galatasaray'ı tutuyordu

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği derbi maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun antrenör olan babası Levent Numanoğlu oğluyla ilgili spekülasyonlarla ilgili konuştu.

Beyaz TV'ye konuşan antrenör Levent Numanoğlu, oğluna çocukluğundan beri adalet duygusunu aşılamaya çalıştığını belirterek yaratılan spekülasyonnların yapılmaması gerektiğini belirterek Tugay Kaan Numanoğlu'nun küçüklüğünde Galatasaray'ı tuttuğunu söyledi.

"FUTBOLCU OLMASINA ENGEL OLDUM"

"Oğlum futbolcu olmayı çok istiyordu. Ben engel oldum. Bilmiyorum kötü mü yaptım. Sonra hakem oldu. Hakem olduktan sonra ona doğru neyse, gördüğü neyse ona göre maç yönetmesini söyledim."

"KÜÇÜKKEN GALATASARAYLIYDI"

"Oğlum küçükken Galatasaray'ı tutuyordu, o zaman çocuklukken öyleydi. Ben Beşiktaş'ı tutuyorum. Ona hep söylediğim adaletli davranacaksın, kimseye eğilip bükülmeyeceksin. Hata yapabilirsin, yapsan da bunu hatayla kapatma diye söylerim. Tugay Kaan'ın Ali Koç'un şirketinde çalıştığı gibi bir durum yok, kayınbiraderinin yanında müdür olarak görev yapıyor. Kamuoyu rahat olsun. Tüm hakemlerin kafasında maçı doğru idare etmenin derdi olur. Bunlar haricinde başka kumpaslara girmesinin anlamı yok kimsenin."

"MHK'YA HELAL OLSUN, MAÇLARI EŞİT VERİYOR"

"Bütün gençler benim çocuklarım, gençlere böyle şans verilmesi gerekiyor. Türk futbolu, Türk insanı kazanır gençlere eşit şekilde şans verilmesi gerekiyor. MHK'ye de helal olsun eşit şekilde maçları veriyor Yorumlarda hakarete karşıyım, yoksa hata yapılabilir. Yorum yaparken saygısızlık yapmanın anlamı yok."

