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Levent Şahin: Galatasaray yenilgiyi hak etmedi

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.01.2021 21:47 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yardımcı teknik direktörü Levent Şahin, Konyaspor karşısında yenilgiyi hak etmedikleri ifade etti.

Levent Şahin: Galatasaray yenilgiyi hak etmedi

Galatasaray yardımcı teknik direktörü Levent Şahin, Konyaspor karşısında aldıkları 4-3'lük yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Konyaspor karşısında yenilgiyi hak etmediklerini vurgulayan Levent Şahin, "Çok çok üzgünüm. Birkaç nedenden ötürü. Çalışılıp emek verilen taktik anlayışımızı hiçbir şekilde sahaya yansıtamadık. Ne olursa olsun bizler Galatasaray'ız. Ne olursa olsun bir tepki vermemiz gerekiyordu bireysel ve takım olarak. 5-6 dakika beraberliği koruyamadık. Attıktan sonra goller geldi. Galatasaray bunu hak etmedi. Futbolda kazanmak, kaybetmek var. Kabul etmediğimiz tek şey oyunumuz" şeklinde konuştu.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ayıp size hakemler ya falkao da sakat iki penaltı daha veremediniz
istifa et levent sorumlu sensin
neyi haketti, antranörlük seyirci gibi maç izlemek değildir, size maç izlesin diye para ödenmiyor.
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