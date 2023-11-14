MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Levent'te 2+1 dairede yaşıyor! Erhan Yazıcıoğlu'nun mütevazı hayatı gündem oldu! 'O diziden kazandığım parayla...'

Levent'te 2+1 dairede yaşıyor! Erhan Yazıcıoğlu'nun mütevazı hayatı gündem oldu! 'O diziden kazandığım parayla...'

14.11.2023 14:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta tiyatrocu Erhan Yazıcıoğlu, Evrim Akın ile Ev Gezmesi programının konuğu oldu. Yazıcıoğlu, Levent'teki 2 oda 1 salon evinin kapılarını açtı. Ünlü ismin mütevazı hayatı ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tiyatrocu, sunucu, seslendirme sanatçısı ve oyuncu Erhan Yazıcıoğlu Levent'te bulunan 2 oda 1 salon evinin kapılarını "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programına açtı. Usta ismin mütevazı yaşamı sosyal medyada ilgi gördü.

Eşi Müge Yazıcıoğlu ile Levent’te yaşayan usta sanatçı 2+1 dairesini yıllar içinde dizayn etmiş. Yazıcıoğlu'nun antika eşyalarla döşeli salonunda, sanat eseri objeler dikkat çekiyor.

salon 2

Dekorasyonda pastel tonlara ağırlık veren Yazıcıoğlu kahve köşesinde günün yorgunluğunu attığını söylüyor.

salon 1

Bir bölümü müzeyi andıran evde antika eşyalara büyük önem verilmiş. Tiyatro sahnesinde kullandığı objeler evini süsleyen Yazıcıoğlu sandalyelerinin 150 yıllık olduğunu dile getirdi.

HOL

Programda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Erhan Yazıcıoğlu, 'Önce kızlarıma ev aldım. Ben kirada oturuyordum, bu evi de Karadayı dizisinde kazandığım parayla aldım. Bir de Bodrum'da evimiz var. Nefes almak için oraya gidiyoruz.' dedi.

GİYİNME

Erhan Yazıcıoğlu 1951 yılında doğdu. Babasının karşı çıkmasına rağmen 17 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları’na figüran olarak girdi. İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli oluncaya dek, pek çok oyunda çeşitli roller canlandırdı.

giyinme odası

Tiyatro İstanbul, Sadri Alışık Tiyatrosu, gibi tiyatrolarda da konuk oyuncu ve konuk yönetmen olarak görevler aldı. Tiyatronun yanı sıra uzun yıllar seslendirme ve seslendirme yönetmenliği yaptı.

mutfak

26 yıllık tiyatro yaşamından sonra 1990'lı yıllarda Türk televizyon kanallarında yayımlanan "Seç Bakalım" adlı televizyon programıyla tanındı.

Erhan Yazıcıoğlu 2

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aylık gelirleri yeniden gündem olduAylık gelirleri yeniden gündem oldu
Azmettirici olarak ifadeye getirildiler! İşte ilk görüntülerAzmettirici olarak ifadeye getirildiler! İşte ilk görüntüler
Sokak tarzı olay oldu! Bakan bir daha baktıSokak tarzı olay oldu! Bakan bir daha baktı
Anahtar Kelimeler:
Erhan Yazıcıoğlu sosyal medya Oyuncu turu
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı için tarih belli oldu: ‘Muhakkak yağacak ama...’

Kar yağışı için tarih belli oldu: ‘Muhakkak yağacak ama...’

Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!

Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!

Darp, silahla tehdit, fuhuş... Bakan Yerlikaya duyurdu: Sarallar suç örgütü çökertildi

Darp, silahla tehdit, fuhuş... Bakan Yerlikaya duyurdu: Sarallar suç örgütü çökertildi

Yer: Fatih! "Kedilere mama aldım" diyerek kendisini savundu ama...

Yer: Fatih! "Kedilere mama aldım" diyerek kendisini savundu ama...

Azmettirici olarak ifadeye getirildiler! İşte ilk görüntüler

Azmettirici olarak ifadeye getirildiler! İşte ilk görüntüler

İsrail askerleri bir aileyi canlı kalkan yaptı!

İsrail askerleri bir aileyi canlı kalkan yaptı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.