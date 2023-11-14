Levent'te 2+1 dairede yaşıyor! Erhan Yazıcıoğlu'nun mütevazı hayatı gündem oldu! 'O diziden kazandığım parayla...'

Tiyatrocu, sunucu, seslendirme sanatçısı ve oyuncu Erhan Yazıcıoğlu Levent'te bulunan 2 oda 1 salon evinin kapılarını "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programına açtı. Usta ismin mütevazı yaşamı sosyal medyada ilgi gördü.

Eşi Müge Yazıcıoğlu ile Levent’te yaşayan usta sanatçı 2+1 dairesini yıllar içinde dizayn etmiş. Yazıcıoğlu'nun antika eşyalarla döşeli salonunda, sanat eseri objeler dikkat çekiyor.

Dekorasyonda pastel tonlara ağırlık veren Yazıcıoğlu kahve köşesinde günün yorgunluğunu attığını söylüyor.

Bir bölümü müzeyi andıran evde antika eşyalara büyük önem verilmiş. Tiyatro sahnesinde kullandığı objeler evini süsleyen Yazıcıoğlu sandalyelerinin 150 yıllık olduğunu dile getirdi.

Programda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Erhan Yazıcıoğlu, 'Önce kızlarıma ev aldım. Ben kirada oturuyordum, bu evi de Karadayı dizisinde kazandığım parayla aldım. Bir de Bodrum'da evimiz var. Nefes almak için oraya gidiyoruz.' dedi.

Erhan Yazıcıoğlu 1951 yılında doğdu. Babasının karşı çıkmasına rağmen 17 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları’na figüran olarak girdi. İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli oluncaya dek, pek çok oyunda çeşitli roller canlandırdı.

Tiyatro İstanbul, Sadri Alışık Tiyatrosu, gibi tiyatrolarda da konuk oyuncu ve konuk yönetmen olarak görevler aldı. Tiyatronun yanı sıra uzun yıllar seslendirme ve seslendirme yönetmenliği yaptı.

26 yıllık tiyatro yaşamından sonra 1990'lı yıllarda Türk televizyon kanallarında yayımlanan "Seç Bakalım" adlı televizyon programıyla tanındı.









