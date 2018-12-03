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Levent Tüzemen'den Eren Derdiyok tepkisi: Galatasaray takımı bu kadar zavallı mı?

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.12.2018 09:49 | Son Güncelleme

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Eren Derdiyok kararını eleştirirken, "Galatasaray takımı bu kadar zavallı mı ki Eren Derdiyok gibi bir santraforla oynuyor. En kötü çıkarın altyapıdan bir futbolcuyu Eren Derdiyok'un yerine koyun oynasın" dedi.

Levent Tüzemen'den Eren Derdiyok tepkisi: Galatasaray takımı bu kadar zavallı mı?

Galatasaray'ın Beşiktaş'a 1-0 yenildiği maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcu Eren Derdiyok'a büyük bir eleştiri vardı.

A Spor'da değerlendirmelerde bulunan Levent Tüzemen, "Galatasaray takımı bu kadar zavallı mı ki Eren Derdiyok gibi bir santraforla oynuyor. En kötü çıkarın altyapıdan bir futbolcuyu Eren Derdiyok'un yerine koyun oynasın" dedi.

Tüzemen'in yorumlarına Yağcıoğlu da destek verdi ve "Galatasaray'ı bu Eren Derdiyok'a mahkum eden yönetim aynada kendine baksın" ifadelerini kullandı.

Eren Derdiyok

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Levent Tüzemen eren derdiyok Galatasaray

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