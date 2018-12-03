Levent Tüzemen'den Eren Derdiyok tepkisi: Galatasaray takımı bu kadar zavallı mı?

Galatasaray'ın Beşiktaş'a 1-0 yenildiği maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcu Eren Derdiyok'a büyük bir eleştiri vardı.

A Spor'da değerlendirmelerde bulunan Levent Tüzemen, "Galatasaray takımı bu kadar zavallı mı ki Eren Derdiyok gibi bir santraforla oynuyor. En kötü çıkarın altyapıdan bir futbolcuyu Eren Derdiyok'un yerine koyun oynasın" dedi.

Tüzemen'in yorumlarına Yağcıoğlu da destek verdi ve "Galatasaray'ı bu Eren Derdiyok'a mahkum eden yönetim aynada kendine baksın" ifadelerini kullandı.





