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Levent Ülgen küplere bindi: Bunu yapmak ahlaksızlıktır!

14.08.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlülerin sağlık durumlarıyla ilgili sosyal medyada çıkan yalan haberlere bir yenisi daha eklendi. Bir hesaptan, dizilerin ve tiyatro sahnelerinin aranan ismi Levent Ülgen'e ait olduğu iddia edilen fotoğraf yayınlandı. Ülgen, "Ünlü oyuncu bakın şimdi ne halde! İşte yürek yakan son hali!" paylaşımına isyan etti.

Levent Ülgen küplere bindi: Bunu yapmak ahlaksızlıktır!

Son dönemde pek çok sanatçının sağlık durumuyla ilgili çıkan asılsız söylentilere bir yenisi daha eklendi. Sinema ve dizi oyuncusu Levent Ülgen hakkında şoke eden bir paylaşım yapıldı.

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Ülgen, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan, "Ünlü oyuncu bakın şimdi ne halde! İşte yürek yakan son hali!" paylaşımına büyük tepki gösterdi.

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Levent Ülgen yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Sosyal medyada çıkan bu haber doğru değildir. Fotoğraftaki kişi ben değilim, o kişiye de şifalar diliyorum."

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"Ayrıca ülkemiz son zamanlarda birçok sorunla boğuşurken, magazin haber adı altında bu gibi yayınlar yapmak gerçekten ahlaksızlık ve sorumsuzluktur. Bilgilerinize…"
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Anahtar Kelimeler:
Levent Ülgen Instagram
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