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Levent Yüksel genç eşiyle aşk pozunu paylaştı!

06.05.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılında Özlem Öztürk ile evlenen Levent Yüksel tanışmalarının üçüncü yıl dönümünü kutladı. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan ünlü şarkıcının romantik notu dikkatlerden kaçmadı.

Levent Yüksel genç eşiyle aşk pozunu paylaştı!

Levent Yüksel, uzun süredir birlikte olduğu Özlem Öztürk ile iki yıl önce sade bir törenle İzmir'de nikah evlendi. 40 yaşında olan sevgilisiyle evlendiğinde büyük gündem olan Yüksel zaman zaman mutluluk pozlarıyla gündeme geliyor.

Ünlü şarkıcı, eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayarak, mutluluklarını gözler önüne serdi. Beyazlar içerisinde objektif karşısına geçen ikiliden ünlü şarkıcı, o anları, "3 yıl önce bugün girdin hayatıma... Hediye gibi geldin; hoş geldin..." ifadeleriyle takipçilerinin beğenisine sundu.

Ekran Alıntısı

Özlem Öztürk de eşinin gönderisine, "Her gün daha fazla, sonsuza kadar..." yorumunu yaptı. Çiftin paylaşımları takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

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