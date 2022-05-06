Levent Yüksel genç eşiyle aşk pozunu paylaştı!

Levent Yüksel, uzun süredir birlikte olduğu Özlem Öztürk ile iki yıl önce sade bir törenle İzmir'de nikah evlendi. 40 yaşında olan sevgilisiyle evlendiğinde büyük gündem olan Yüksel zaman zaman mutluluk pozlarıyla gündeme geliyor.

Ünlü şarkıcı, eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayarak, mutluluklarını gözler önüne serdi. Beyazlar içerisinde objektif karşısına geçen ikiliden ünlü şarkıcı, o anları, "3 yıl önce bugün girdin hayatıma... Hediye gibi geldin; hoş geldin..." ifadeleriyle takipçilerinin beğenisine sundu.

Özlem Öztürk de eşinin gönderisine, "Her gün daha fazla, sonsuza kadar..." yorumunu yaptı. Çiftin paylaşımları takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

