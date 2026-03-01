Pınar Kerimoğlu Dubai'de korku dolu anlar yaşadı! Paylaşıp sildi: "Ne yapacağımızı bilmiyoruz"

MYNET DETAY- Moda dünyasında dikkat çeken tasarımlara imza atan Pınar Kerimoğlu son dönemde yaptığı Youtube programıyla gündeme geliyordu. Nihal Candan'ın ölümü öncesi yaptığı paylaşımlarla tepki çeken modacı kısa süre önce ülkeyi terk ederek Dubai'ye yerleşti.

Dubai'deki lüks evinden paylaşımlar yaparken bir anda gündemi değişen modacı gündeme geldi.

İran'ın Amerika'ya misilleme yaparak Dubai'ye füze atması sonrasında Pınar Kerimoğlu'ndan paylaşım geldi.

ÖNCE "GÜVENLİ" DEDİ SONRA "SIĞINAK YOK" DEDİ

Pınar Kerimoğlu paylaşımında güvende olduklarını söylerken "Yaşadığımız ülkenin güvenlik konusundaki hassasiyeti ve sitemlerin güçlü alt yapısı sayesinde içimiz rahat" dedi.

Modacı peş peşe paylaşımlar yaparak dikkat çekti. Pınar Kerimoğlu ayrıca yayın yasağı olduğunu söyleyerek hikayelerinin bir kısmını da sildi. Modacı "Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dubai'de hiçbir yerde sığınak olduğunu düşünmüyorum" dedi.

