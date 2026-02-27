İbrahim Tatlıses'in miras çıkışı gündem olmuştu! Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses: "Mirastan vazgeçmeyeceğiz"

İbrahim Tatlıses'in mirasından menettiği çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak, SHOW TV'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilan Çıtak, "Mirastan vazgeçmeyeceğim" dedi. Ahmet Tatlıses ise haksızlığa uğradığını söyledi.

İBRHAHİM TATLISES: "DİLAN’A DA, AHMET’E DE BİR KURUŞ BIRAKIRSAM ALLAH BENİ TOPRAK ETSİN"

İbrahim Tatlıses ile davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak arasındaki polemik sürüyor. Tatlıses, "Dilan’a da, Ahmet’e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü" ifadelerini kullanarak, iki çocuğuna da miras bırakmayacağını söylemişti.

TATLISES'İN MİRASTAN MEN ETTİĞİ ÇOCUKLARI KONUŞTU

Bitmek bilmeyen aile tartışmalarının içinde bulunan Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses, SHOW TV'den Ömür Sabuncuoğlu'na konuştu. Çıtak, "İbrahim Tatlıses'e karşı olmadım, onun bana olan tavrına karşıyım" diyerek, sözlerine başladı. Babasına sağlık dileğini söyleyen Çıtak, "İbrahim Tatlıses'i affettim ama o kendisini affetmeme fırsat vermiyor" dedi.

"İBRAHİM TATLISES'İN ÇEVRESİ TARAFINDAN ENGELLENİYORUM"

İbrahim Tatlıses'in kızı olduğu için ünlendiği iddialarını kabul etmeyen şarkıcı, babasıyla yaşadığı küslük sürecinde, İbrahim Tatlıses tarafından olmasa da çevresi tarafından işlerinin engellenmeye çalışıldığını savundu. Çıtak, "Polat Yağcı'nın masasında otururken İbrahim Tatlıses'in eski hayat arkadaşı Derya Tuna arayıp, 'İdo'ya yapmadığın yatırımı o kıza yapmayacaksın' dediğini biliyorum" dedi.

"TATLISES OLMAKTAN GURUR DUYMUYORUM"

Babasının İbrahim Tatlıses olduğunu 17 yaşında öğrenen Çıtak, "Hiçbir zaman 'beni kabul et' diye bir talebim olmadı. Her zaman geri durdum ve hiçbir zaman İbrahim Tatlıses'in kızı olmaktan gurur duymadım" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, İbrahim Tatlıses'in kendisini nüfusuna alma sürecini de bahsetti: Çok güzel bir hayatım varken bir anda 'Dilan benim kızım' açıklamasını yaptı. Beni yanına çağırdı, fotoğraflar çekildi. 'Nüfusumuza alıyoruz' dendi.

"İBRAHİM TATLISES'İN İLAÇLARI VERİLMİYOR"

Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses ile ilgili daha önce de ortaya attığı "İlaçları verilmiyor" iddiasın hakkında konuştu. Çıtak, "İlaçlarının verilmediğini düşünüyorum. Yanındayken de ilaçlarının verilmediğine şahit olmuştum. Yanında duran insanların İbrahim Tatlıses'in sağlığıyla işi yok. Yanındaki insanların derdi, İbrahim Tatlıses'in parası" ifadelerini kullandı. Çıtak, ayrıca "Mirastan vazgeçmeyeceğim" dedi.

"NEFRET EDİLEN EVLAT" AHMET TATLISES DE KONUŞTU

İbrahim Tatlıses'in son açıklamalarında açıkça nefret ettiğini söylediği ve mirasından bir sandalye bile vermeyeceğini dile getirdiği oğlu Ahmet Tatlıses de konuştu.

Ahmet Tatlıses, babasının nefret söylemine, "Evladın da babaya, babanın da evlada nefreti olamaz. İbrahim Bey'in rahatsızlıkları var. Bu rahatsızlar ona bunları söyletiyor" dedi. Babasıyla bir araya gelmesine çevresindeki insanların izin vermediğini dile getiren Ahmet Tatlıses, "Çok yalanlar söylüyor. Mal - mülk olaylarıyla ilgili söylediklerinin çoğu gerçek değil. Evlatlarından birkaç tanesi rahat. Onun dışındakiler, özellikle de kız evlatları rahat bir hayat yaşamıyor" diye konuştu.

"İBRAHİM TATLISES DEMANS BAŞLANGICI YAŞIYOR"

Babasının akıl sağlığıyla ilgili de açıklamalar yapan Ahmet Tatlıses, "Demans başlangıcı olabilir. Unutkanlık durumları bunun göstergesi" dedi. 75 yaşında konserden konsere koşan İbrahim Tatlıses üzerinden birilerinin para kazandığını savunan Ahmet Tatlıses, "Konserlerde İbrahim Tatlıses'i tuvalete bile göndermiyorlar. İlaç veriyorlar tuvalete gitmesin diye. Yardımcısı zaten nikâhlı eşi. Etrafı o paraları cebine indiriyor. Hem evlatlarına hem de kendisine haksızlık ediyor" ifadelerini kullandı.