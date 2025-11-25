SPOR

Lewandowski'den transfer için yanıt! Fenerbahçe ilgileniyordu...

Süper Lig’de vitesi arttıran Fenerbahçe’de kış transfer dönemi için çalışmalar hız kesmeden devam ederken, Başkan Sadettin Saran’ın takımda görmek istediği yıldız oyuncu Robert Lewandowski’nin sarı-lacivertlilere yanıt gönderdiği belirtildi. İşte detaylar… | Fenerbahçe Haberleri

Burak Kavuncu
Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

POL Polonya
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco ile formunu git gide arttıran sarı-lacivertlilerde başkan Sadettin Saran takıma yıldız bir forvet oyuncusu katmak istiyor. Bu anlamda çalışmalarına hız veren Fenerbahçe’ye Polonyalı yıldız Lewandowski’den haber geldi.

LEWA KALMAK İSTEDİ!

Lewandowski den transfer için yanıt! Fenerbahçe ilgileniyordu... 1

Sky DE’nin haberine göre; Fenerbahçe, kış transfer dönemi için Robert Lewandowski'ye somut bir ilgi gösterdi, ancak oyuncu bunu reddetti. Polonyalı futbolcu, en az yaz dönemine kadar Barcelona’da kalmak istiyor ve Ocak ayında bir transfer planlamıyor.

SORLOTH İHTİMALİ ARTTI

Lewandowski den transfer için yanıt! Fenerbahçe ilgileniyordu... 2

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, ‘‘Bana kalsa Sörloth mu Lewandowski mi deseniz hangisini bonservisle alabiliyorsan derim. Sörloth için 30-35 milyon € beklenti var. Oyuncu da Atletico'dan ayrılıp dünya kupasına %100 ile gitmek istiyor. Fenerbahçe'ye hayır demedi.’’ ifadelerini kullandı.

''YÜZDE YÜZ SANTRAFOR ALALIM''

Lewandowski den transfer için yanıt! Fenerbahçe ilgileniyordu... 3

Vole yayınında konuşan gazeteci Serdar Ali Çelikler’in iddiasına göre; Tedesco "Devre arasında yüzde yüz santrfor alalım, eğer 2 transfer yapacaksak da bir santrfor ve bir sağ ön alalım" demiş. Başkan da "stoper alalım" demiş.’’ Sözlerini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
transfer Atlético Madrid Alexander Sörloth Robert Lewandowski Sadettin Saran son dakika barcelona fenerbahçe Domenico Tedesco
