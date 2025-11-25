Lewandowski'den transfer için yanıt! Fenerbahçe ilgileniyordu...

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco ile formunu git gide arttıran sarı-lacivertlilerde başkan Sadettin Saran takıma yıldız bir forvet oyuncusu katmak istiyor. Bu anlamda çalışmalarına hız veren Fenerbahçe’ye Polonyalı yıldız Lewandowski’den haber geldi.

LEWA KALMAK İSTEDİ!

Sky DE’nin haberine göre; Fenerbahçe, kış transfer dönemi için Robert Lewandowski'ye somut bir ilgi gösterdi, ancak oyuncu bunu reddetti. Polonyalı futbolcu, en az yaz dönemine kadar Barcelona’da kalmak istiyor ve Ocak ayında bir transfer planlamıyor.

SORLOTH İHTİMALİ ARTTI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, ‘‘Bana kalsa Sörloth mu Lewandowski mi deseniz hangisini bonservisle alabiliyorsan derim. Sörloth için 30-35 milyon € beklenti var. Oyuncu da Atletico'dan ayrılıp dünya kupasına %100 ile gitmek istiyor. Fenerbahçe'ye hayır demedi.’’ ifadelerini kullandı.

''YÜZDE YÜZ SANTRAFOR ALALIM''

Vole yayınında konuşan gazeteci Serdar Ali Çelikler’in iddiasına göre; Tedesco "Devre arasında yüzde yüz santrfor alalım, eğer 2 transfer yapacaksak da bir santrfor ve bir sağ ön alalım" demiş. Başkan da "stoper alalım" demiş.’’ Sözlerini söyledi.