Lewandowski, Messi'ye bir şans daha tanıdı! Polonya ile Meksika berabere kaldı, Suudi Arabistan haftayı lider kapattı

Dünya Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. Arjantin'in Suudi Arabistan'a mağlup olmasının ardından C Grubu'nda ortalık karıştı. Meksika ile Polonya maçı inanılmaz bir mücadeleye sahne oldu.
Arjantin'in mağlup olmasıyla birlikte avantaj yakalamak isteyen iki ekip de birbirlerine diş geçiremedi ve sahadan 1 puanla ayrıldı.
Ochoa'nın milli takımlardaki durdurulamaz performansının tadına Lewandowski de baktı. Yıldız futbolcunun kullandığı penaltıyı kurtaran Ochoa, sosyal medyada gündem oldu.
Alınan bu skorun ardından Suudi Arabistan grupta liderliğe yükseldi.