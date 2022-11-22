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Lewandowski, Messi'ye bir şans daha tanıdı! Polonya ile Meksika berabere kaldı, Suudi Arabistan haftayı lider kapattı

22.11.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Meksika ile Polonya karşı karşıya geldi. Kupanın favorilerinden Arjantin'in Suudi Arabistan'a puan kaybetmesinin arından iki takım için büyük öneme sahip olan bu mücadele adeta nefes kesti. Polonya'nın bir penaltıdan yararlanamadığı karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Lewandowski, Messi'ye bir şans daha tanıdı! Polonya ile Meksika berabere kaldı, Suudi Arabistan haftayı lider kapattı
Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

POL Polonya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
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Dünya Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. Arjantin'in Suudi Arabistan'a mağlup olmasının ardından C Grubu'nda ortalık karıştı. Meksika ile Polonya maçı inanılmaz bir mücadeleye sahne oldu.

ARJANTİN'DEN GELEN AVANTAJI KULLANAMADILAR

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Arjantin'in mağlup olmasıyla birlikte avantaj yakalamak isteyen iki ekip de birbirlerine diş geçiremedi ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

Dünya Kupalarının değişilmez kalecisi Guillermo Ochoa! Dünya Kupalarının değişilmez kalecisi Guillermo Ochoa!

LEWANDOWSKİ PENALTI KAÇIRDI

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Ochoa'nın milli takımlardaki durdurulamaz performansının tadına Lewandowski de baktı. Yıldız futbolcunun kullandığı penaltıyı kurtaran Ochoa, sosyal medyada gündem oldu.

SUUDİ ARABİSTAN LİDER

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Alınan bu skorun ardından Suudi Arabistan grupta liderliğe yükseldi.

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Dünya Kupalarının değişilmez kalecisi Guillermo Ochoa!Dünya Kupalarının değişilmez kalecisi Guillermo Ochoa!
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Anahtar Kelimeler:
Meksika Polonya 2022 dünya kupası lewandowski

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