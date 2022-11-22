Lewandowski, Messi'ye bir şans daha tanıdı! Polonya ile Meksika berabere kaldı, Suudi Arabistan haftayı lider kapattı

Dünya Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. Arjantin'in Suudi Arabistan'a mağlup olmasının ardından C Grubu'nda ortalık karıştı. Meksika ile Polonya maçı inanılmaz bir mücadeleye sahne oldu.

ARJANTİN'DEN GELEN AVANTAJI KULLANAMADILAR

Arjantin'in mağlup olmasıyla birlikte avantaj yakalamak isteyen iki ekip de birbirlerine diş geçiremedi ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

LEWANDOWSKİ PENALTI KAÇIRDI

Ochoa'nın milli takımlardaki durdurulamaz performansının tadına Lewandowski de baktı. Yıldız futbolcunun kullandığı penaltıyı kurtaran Ochoa, sosyal medyada gündem oldu.

SUUDİ ARABİSTAN LİDER

Alınan bu skorun ardından Suudi Arabistan grupta liderliğe yükseldi.

