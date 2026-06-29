Lewandowski'nin yeni takımı belli oldu! MLS'e gidiyor

Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski'nin, MLS ekiplerinden Chicago Fire ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Polonyalı golcünün önümüzdeki hafta başında resmi imzayı atması bekleniyor.

MLS YOLUNDA

Avrupa futbolunun son dönemdeki en önemli golcülerinden biri olan Robert Lewandowski'nin kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etmeye hazırlandığı iddia edildi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre deneyimli forvet, MLS temsilcisi Chicago Fire ile el sıkıştı.

ZİYARET SONRASI ANLAŞMA

Haberde, Lewandowski'nin yaklaşık iki hafta önce Chicago'ya giderek kulübü ve şehri ziyaret ettiği belirtildi. Yapılan görüşmelerin ardından tarafların anlaşmaya vardığı ve transfer sürecinin olumlu ilerlediği aktarıldı.

İMZA HAFTA BAŞINDA

Polonyalı yıldızın önümüzdeki hafta başında resmi sözleşmeye imza atmasının beklendiği ifade edildi. Böylece Lewandowski'nin uzun yıllar süren Avrupa kariyerinin ardından MLS'te yeni bir sayfa açacağı öne sürülüyor.