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Lewandowski'nin yeni takımı belli oldu! MLS'e gidiyor

Barcelona ile yollarını ayıran dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski'nin kariyerine nerede devam edeceği netleşmeye başladı.

Lewandowski'nin yeni takımı belli oldu! MLS'e gidiyor
Burak Kavuncu

Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski'nin, MLS ekiplerinden Chicago Fire ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Polonyalı golcünün önümüzdeki hafta başında resmi imzayı atması bekleniyor.

MLS YOLUNDA

Lewandowski nin yeni takımı belli oldu! MLS e gidiyor 1

Avrupa futbolunun son dönemdeki en önemli golcülerinden biri olan Robert Lewandowski'nin kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etmeye hazırlandığı iddia edildi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre deneyimli forvet, MLS temsilcisi Chicago Fire ile el sıkıştı.

ZİYARET SONRASI ANLAŞMA

Lewandowski nin yeni takımı belli oldu! MLS e gidiyor 2

Haberde, Lewandowski'nin yaklaşık iki hafta önce Chicago'ya giderek kulübü ve şehri ziyaret ettiği belirtildi. Yapılan görüşmelerin ardından tarafların anlaşmaya vardığı ve transfer sürecinin olumlu ilerlediği aktarıldı.

İMZA HAFTA BAŞINDA

Lewandowski nin yeni takımı belli oldu! MLS e gidiyor 3

Polonyalı yıldızın önümüzdeki hafta başında resmi sözleşmeye imza atmasının beklendiği ifade edildi. Böylece Lewandowski'nin uzun yıllar süren Avrupa kariyerinin ardından MLS'te yeni bir sayfa açacağı öne sürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer MLS Major League Soccer Robert Lewandowski barcelona
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