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Lewis Hamilton: "8. viraj harika olacak"

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 12.11.2020 19:26 | Son Güncelleme

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, üzerinde baskı olmadığını ve yarışta galip gelebilmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Lewis Hamilton: "8. viraj harika olacak"

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, üzerinde baskı olmadığını ve yarışta galip gelebilmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Türkiye Grand Prix'sinde mücadele edecek pilotlar, Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İstanbul'daki yarışta kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunan Hamilton, "Üzerimde baskı yok. Kendimi rahat hissediyorum. Tamamen yarışa odaklanmış durumdayım. Bütün bir sezonu adım adım düşündük. Burada da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İstanbul'da 10 yıl önce kazanmıştım. Bu pistte sürüş yapmak inanılmaz. Burada tekrar bulunmak güzel. Yeni araçlarla İstanbul Park Pisti'ni deneyimlemek, özellikle de 8. virajı geçmek ilginç olacak." ifadelerini kullandı.

Yarışmayı ve yeni meydan okumaları sevdiğini aktaran Hamilton, "Yedinci şampiyonluğu kazanmak tabii ki önemli ama mücadelemiz sadece bundan ibaret değil. Mücadele hep devam edecek, sadece sayılar değişiyor. Önemli olan insanlara, özellikle de bu sporu seven çocuklara bir mesaj iletebilmek. Hayal etmeliler ve hayallerini gerçekleştirebileceklerine dair girdikleri yolda inançlarını yitirmemeliler." değerlendirmesini yaptı.

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