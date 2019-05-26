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Lewis Hamilton, Monaco'da zafere ulaştı

MOTOR SPORLARI HABERLERİ  | 26.05.2019 19:47 | Son Güncelleme

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. yarışı Monaco Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Lewis Hamilton, Monaco'da zafere ulaştı

Formula 1'de sezonun 6'ncı mücadelesi, Monaco'da Monte Carlo sokaklarında oluşturulan 3,337 kilometrelik pistte 78 tur üzerinden yapıldı. Son şampiyon Lewis Hamilton, "pole pozisyonu"ndan başladığı yarışta damalı bayrağı ilk gören isim oldu ve sezonun 4, kariyerinin 77'nci birinciliğine ulaştı.

Mücadeleyi 2'nci sırada bitiren Red Bull-Honda sürücüsü Max Verstappen, pit yolundaki teması nedeniyle aldığı 5 saniye cezasıyla 4'üncülüğe geriledi. Liderden 2.6 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Ferrari pilotu Sebastian Vettel 2'nci, takım arkadaşı Hamilton'ın 3.1 saniye gerisindeki Valtteri Bottas ise 3'üncü sırayı aldı.

Bu sonuçla puanını 137'ye çıkaran Hamilton, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Büyük Britanyalı sürücüyü, 120 puanla Bottas ve 82 puanla Vettel takip etti. Sezonun 7'nci yarışı Kanada Grand Prix'si, 9 Haziran'da yapılacak.

Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

İLK 10

  1. Lewis Hamilton (Mercedes)
  2. Sebastian Vettel (Ferrari)
  3. Valtteri Bottas (Mercedes)
  4. Max Verstappen (Red Bull-Honda)
  5. Pierre Gasly (Red Bull-Honda)
  6. Carlos Sainz (McLaren-Renault)
  7. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Honda)
  8. Alexander Albon (Toro Rosso-Honda)
  9. Daniel Ricciardo (Renault)
  10. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

PİLOTLAR KLASMANI

  1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 137 puan
  2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 120 puan
  3. Sebastian Vettel (Almanya): 82 puan
  4. Max Verstappen (Hollanda): 78 puan
  5. Charles Leclerc (Monaco): 57 puan

TAKIMLAR KLASMANI

  1. Mercedes: 257 puan
  2. Ferrari: 139 puan
  3. Red Bull: 110 puan
  4. McLaren: 30 puan
  5. Racing Point: 17 puan
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