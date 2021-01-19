"Leyla Aydemir cinayeti" davasında bölge adliye mahkemesinin bozma kararı hukuka uygun bulundu

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu, aynı mahkemenin 1'inci Ceza Dairesinin, Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in öldürülmesine ilişkin yargılanan 7 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği kararı bozmasını hukuka uygun buldu.

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan amca Yusuf Aydemir ve beraat eden 6 sanıkla ilgili Ağrı 1. Ağrı Ceza Mahkemesinin verdiği karar, bir süre önce Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince değerlendirildi.

Söz konusu ceza dairesi değerlendirme sonucu yerel mahkemenin kararını çeşitli usül eksikleri yüzünden tüm sanıklar yönünden bozdu.

Bozma kararı doğrultusunda, dava kapsamında tutuklu bulunan amca Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin ileride telafisi güç mağduriyete sebebiyet verebileceğine ve tutuklamanın bir ceza değil tedbir niteliğinde olduğuna işaret eden ceza dairesi, bu nedenle Aydemir'in tahliyesine karar verdi.