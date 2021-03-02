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Leyla Bilginel'in inanılmaz değişimi! Gören tanıyamadı

02.03.2021 11:19 | Son Güncelleme:
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Leyla Bilginel'in inanılmaz değişimi! Gören tanıyamadı

10 yıl önce Amerika'daki bir sperm bankasına başvurup çocuk sahibi olan oyuncu Leyla Bilginel önceki gün ilginç saç tarzı ile objektiflere yansıdı.

Maskesiz bir şekilde yürürken görüntülenen Bilginel, ayaküstü soruları yanıtladı. Gazetecilerin “maske” ile ilgili sorularına Bilginel “Ben yürürken maske takmanın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum ama kapalı ortamda kendimi korumak için takıyorum. “ dedi.

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'GELECEĞİ BEN KURTARACAĞIM'

Pandemi ve gelecek ile ilgili planlarının olduğunu söyleyen Leyla Bilginel “Kendimi ticarete attım ve geleceği ben kurtaracağım. Dünyanın her yerinden tohum topluyorum bu dünya için organik yiyecek ve içeceği devam ettireceğim.

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'PARAYA GEL DERİM GELİR'

Büyük bir projem var ama onun için milyon dolarlar lazım onun için evimi sattım. Para lazım ama ben paraya gel derim gelir, git derim gider para benim uşağım gibi. “ sözleri ile dikkat çekti.
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Leyla Bilginel, pembeye boyadığı saçlarıyla sokaktakilerin dikkatini çekti.

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Anahtar Kelimeler:
pandemi
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