MAGAZİN

Leyla Bilginel otostop ile Uzakdoğu'yu geziyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.01.2019 12:17 | Son Güncelleme

Tayland'ı adeta beş parasız bir uçtan bir uca gezen Leyla Bilginel otostop çekerken çektiği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Oyuncu Leyla Bilginel, Uzakdoğu'da ilginç bir maceraya atıldı. Oyuncu Leyla Bilginel, yaşadığı Phuket'te bir arkadaşıyla beraber yanlarında para olmadan bir ay boyunca otostop çekerek seyahat edip tatil yapıyor.

Bilginer yakın bir arkadaşıyla otostop ile Tayland'ı gezmeye başladı.

Ünlü oyuncu yaşadığı ilginç anları sosyal medya hesabından paylaşıyor...

Amerika'daki sperm bankasına başvurarak anne olan ve daha sonra Phuket'e yerleşen oyuncu Leyla Bilginel, sivrisinek ısırması nedeniyle yaşam savaşı vermişti. Dang Humması geçiren oyuncunun sağlık durumu şu an iyi...


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