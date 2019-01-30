Leyla Bilginel otostop ile Uzakdoğu'yu geziyor

Oyuncu Leyla Bilginel, Uzakdoğu'da ilginç bir maceraya atıldı. Oyuncu Leyla Bilginel, yaşadığı Phuket'te bir arkadaşıyla beraber yanlarında para olmadan bir ay boyunca otostop çekerek seyahat edip tatil yapıyor.

Bilginer yakın bir arkadaşıyla otostop ile Tayland'ı gezmeye başladı.

Ünlü oyuncu yaşadığı ilginç anları sosyal medya hesabından paylaşıyor...

Amerika'daki sperm bankasına başvurarak anne olan ve daha sonra Phuket'e yerleşen oyuncu Leyla Bilginel, sivrisinek ısırması nedeniyle yaşam savaşı vermişti. Dang Humması geçiren oyuncunun sağlık durumu şu an iyi...



