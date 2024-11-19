Leyla dizisinin Nur'u Gonca Vuslateri, doğumdan sonra 23 kilo cerdi: 'Sadece salata ve haşlanmış yumurta..."

Leyla dizisinin Nur'u Gonca Vuslateri son dönemde dizide yaptığı danslarla adından söz ettiriyor. Oyuncu verdiği kilolarla da gündeme geliyor.

Gonca Vuslateri, doğumdan sonra şaşırtıcı bir şekilde 23 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, hamileliği boyunca turşu ve ekşi yediğini ifade ederek "ekşi turşu suyuyla geçti hamileliğim herhalde onun ödemi gitti" diyerek bu dönemde yediği yiyecekleri anlattı.

Gonca Vuslateri, doğum sonrası zayıflama sürecinde ise "Emziren bir anne olarak onun kondisyonu oldu sanırım. Sadece salata ve haşlanmış yumurta çekti canım" diyerek uyguladığı beslenme düzenine dair ipucu verdi.

Vuslateri, daha önce yaptığı açıklamalar da fazla kilolarından ağır yemeklerden uzak durarak, sebze ve meyve ağırlıklı dengeli beslenerek, bol su tüketerek kurtulduğunu söylemişti.