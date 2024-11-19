MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Leyla dizisinin Nur'u Gonca Vuslateri, doğumdan sonra 23 kilo cerdi: 'Sadece salata ve haşlanmış yumurta..."

Leyla dizisinin Nur'u Gonca Vuslateri, doğumdan sonra 23 kilo cerdi: 'Sadece salata ve haşlanmış yumurta..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.11.2024 07:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgilisiyle hamile kaldıktan sonra evlenen ve bir süre önce doğum yapan Gonca Vuslateri ekranlara da döndü. Gonca Vuslateri fit görünümüyle dikkat çekti. Hamilelik kilosunu veren oyuncu bakın ne yemiş...

Leyla dizisinin Nur'u Gonca Vuslateri, doğumdan sonra 23 kilo cerdi: 'Sadece salata ve haşlanmış yumurta..."

Leyla dizisinin Nur'u Gonca Vuslateri son dönemde dizide yaptığı danslarla adından söz ettiriyor. Oyuncu verdiği kilolarla da gündeme geliyor.

Gonca Vuslateri, doğumdan sonra şaşırtıcı bir şekilde 23 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, hamileliği boyunca turşu ve ekşi yediğini ifade ederek "ekşi turşu suyuyla geçti hamileliğim herhalde onun ödemi gitti" diyerek bu dönemde yediği yiyecekleri anlattı.

Ekran görüntüsü 2024-11-19 074258

Gonca Vuslateri, doğum sonrası zayıflama sürecinde ise "Emziren bir anne olarak onun kondisyonu oldu sanırım. Sadece salata ve haşlanmış yumurta çekti canım" diyerek uyguladığı beslenme düzenine dair ipucu verdi.

hjhj

Vuslateri, daha önce yaptığı açıklamalar da fazla kilolarından ağır yemeklerden uzak durarak, sebze ve meyve ağırlıklı dengeli beslenerek, bol su tüketerek kurtulduğunu söylemişti.

uıuo

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri
En Çok Okunan Haberler
Kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni gelişme!

Kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni gelişme!

Tanesini 20 bin TL'ye satıyor! Çeyizinden çıkarıp harekete geçti

Tanesini 20 bin TL'ye satıyor! Çeyizinden çıkarıp harekete geçti

Emekli ve memurları üzecek 'zam' çıkışı! 'Maalesef' diyerek...

Emekli ve memurları üzecek 'zam' çıkışı! 'Maalesef' diyerek...

Milletvekilinin kardeşi otomobilinde ölü bulundu

Milletvekilinin kardeşi otomobilinde ölü bulundu

'Altına hücum edecekler' Gram altın için yeni tahmin!

'Altına hücum edecekler' Gram altın için yeni tahmin!

Akademisyenin hayatını kabusa çevirdiler!

Akademisyenin hayatını kabusa çevirdiler!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Bir termostan daha ne isterim ki?" Çok satanlarda zirvede...

"Bir termostan daha ne isterim ki?" Çok satanlarda zirvede...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.