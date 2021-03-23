Leyla İle Mecnun başlayacak mı? İşte Leyla İle Mecnun oyuncuları

TRT 1 ekranlarında fenomen haline gelen Leyla İle Mecnun dizisi geri dönüyor. Sosyal medyada hala sahneleri paylaşılmaya devam eden Leyla İle Mecnun dizisi, Türk televizyonlarının en çok beğenilen dizileri arasında yer alıyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu içerik platformu Exxen’de yayınlanacağı konuşulan Leyla İle Mecnun’un ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu. İşte, ayrıntılar..
LEYLA İLE MECNUN YENİDEN BAŞLAYACAK MI?
TRT’nin fenomen dizisi Leyla İle Mecnun’un tüm haklarını satın aldığı ifade edilen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın, diziyi sahibi olduğu içerik platformu Exxen’de yeniden yayınlayacağı konuşuluyor. Yönetmeni Onur Ünlü olması planan dizinin çekimlerinin yaz aylarında başlayacağı ise söylentiler arasında.
LEYLA İLE MECNUN OYUNCU KADROSU
Ali Atay
Ezgi Asaroğlu
Melis Birkan
Müge Boz
Zeynep Çamcı
Serkan Keskin
Osman Sonant
Ahmet Mümtaz Taylan
Cengiz Bozkurt
Köksal Engü
Ege Tanman Kaan
LEYLA İLE MECNUN'UN KONUSU
Aynı hastanede doğan Leyla ve Mecnun yatak sayısının az olması nedeni ile yan yana yatırılırlar. Doğar doğmaz birbirlerini buldukları düşünülen aileleri tarafından beşik kertmesi ilan edilen bebeklere Leyla ve Mecnun isimleri verilir.
25 yıl sonra ailesinin bu durumu anlatması ile Leyla’yı istemeye giden Mecnun ilk görüşte aşık olur ve Leyla’yı etkilemek ister. Rüyasında gördüğü ak sakallı dedenin hayatına girmesi ile Mecnun’un hayatı karmaşık bir hal alır.
Leyla’sını trafik kazasında kaybeden Mecnun bir yıl boyunca hayata küser. Daha sonra Leyla’nın kalbini bağışladığı Şirin ve ciğerini bağışladığı Sedef ile tanışır. İkisi arasında gel git yaşayan Mecnun en sonunda babasının eski bir arkadaşının kızı olan Leyla’ya aşık olur.
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