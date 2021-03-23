Leyla İle Mecnun başlayacak mı? İşte Leyla İle Mecnun oyuncuları

TRT 1 ekranlarında fenomen haline gelen Leyla İle Mecnun dizisi geri dönüyor. Sosyal medyada hala sahneleri paylaşılmaya devam eden Leyla İle Mecnun dizisi, Türk televizyonlarının en çok beğenilen dizileri arasında yer alıyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu içerik platformu Exxen’de yayınlanacağı konuşulan Leyla İle Mecnun’un ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu. İşte, ayrıntılar..

LEYLA İLE MECNUN YENİDEN BAŞLAYACAK MI?

TRT’nin fenomen dizisi Leyla İle Mecnun’un tüm haklarını satın aldığı ifade edilen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın, diziyi sahibi olduğu içerik platformu Exxen’de yeniden yayınlayacağı konuşuluyor. Yönetmeni Onur Ünlü olması planan dizinin çekimlerinin yaz aylarında başlayacağı ise söylentiler arasında.

LEYLA İLE MECNUN OYUNCU KADROSU

Ali Atay

Ezgi Asaroğlu

Melis Birkan

Müge Boz

Zeynep Çamcı

Serkan Keskin

Osman Sonant

Ahmet Mümtaz Taylan

Cengiz Bozkurt

Köksal Engü

Ege Tanman Kaan

LEYLA İLE MECNUN'UN KONUSU

Aynı hastanede doğan Leyla ve Mecnun yatak sayısının az olması nedeni ile yan yana yatırılırlar. Doğar doğmaz birbirlerini buldukları düşünülen aileleri tarafından beşik kertmesi ilan edilen bebeklere Leyla ve Mecnun isimleri verilir.