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Leyla ile Mecnun'da Erdal Bakkal'ın Arapça tabelası ve Almanya göndermesi sosyal medyada gündem oldu

19.09.2022 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların fenomen dizisi Leyla ile Mecnun'un son bölümünde dikkat çeken sahneler yer aldı. Gündeme dair göndermeleriyle bilinen Leyla ile Mecnun'un bir sahnesinde Erdal Bakkal'ın dükkanındaki tabelanın Arapça'ya dönmesi dikkat çekti. Gelecekte geçen başka bir sahnede ise 1 TL'nin 15 Euro olduğu ve Mecnun'un sık sık Almanya'ya alışverişe gittiği ifade edildi. Leyla ile Mecnun'daki o sahneler sosyal medyada da gündem oldu.

Leyla ile Mecnun'da Erdal Bakkal'ın Arapça tabelası ve Almanya göndermesi sosyal medyada gündem oldu

Senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı, başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan ve Deniz Işın'ın paylaştığı efsane dizi Leyla ile Mecnun yeni sezonuyla Exxen ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

ERDAL BAKKAL'DAN ARAPÇA TABELA

Fenomen dizi Leyla ile Mecnun dizisinin yayınlanan son bölümünde dikkat çeken sahneler yer aldı. İlk bölümlerinden bu yana gündeme dair esprili göndermeleriyle bilinen Leyla ile Mecnun'da bu defa Erdal Bakkal'ın dükkanındaki değişim göze çarptı.

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Senaryo gereği gelecekte geçen son bölümde Erdal Bakkal isimli karakterin bakkalında bulunan tabelanın Arapça’ya dönmesi dikkat çekti.

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"SOYUP SOĞANA ÇEVİRDİNİZ ALMANYA'YI"

Diğer bir sahnede ise Mecnun'a babası İskender, oğluna Almanya'ya alışverişe gittiği için oğluna kızdı.

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İskender'in "Siz niye doluşup doluşup Almanya'ya gidiyorsunuz?" sözlerine ise Mecnun, "Ne olacak baba, şurası zaten hemen atlayıp gidiyoruz toplayıp bütün çarşıyı alıp geliyoruz. Bir TL olmuş 15 Euro ne yapalım gitmeyelim mi?" diyerek yanıt veriyor. İskender ise "Soydunuz soğana çevirdiniz Almanya'yı ayıptır günahtır" ifadelerini kullanıyor.


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leyla ile mecnun
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