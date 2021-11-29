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Leyla ile Mecnun dizisi Exxen'de kaç sezon sürecek?

29.11.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar sonra tam kadro olarak yeniden seyirci karşısına çıkan Leyla ile Mecnun dizisinin Exxen'deki geleceği belli oldu. Dijital platformadaki 2. sezonunun da çekimleri tamamlanan Leyla ile Mecnun'nun kaç sezon devam edeceği ortaya çıktı.

Leyla ile Mecnun dizisi Exxen'de kaç sezon sürecek?

Türkiye'de en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan ve TRT 1'de 2011-2014 yılları arasında yayınlanan absürt komedi türündeki 'Leyla ile Mecnun', 8 yıl sonra geri dönmüştü.
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Exxen'de yayınlanan dizinin yeni sezon çekimleri de tamamlandı. Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü'nün oturduğu, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı dizinin başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan, Deniz Işın ve Osman Sonant'ın yer aldığı dizinin yeni sezonun yılbaşında yayınlanması bekleniyor.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yıllar sonra eski kadrosu ile geri dönen ve ocak ayında üçüncü sezon çekimleri başlayacak olan dizinin, ilgi görmeye devam ettikçe çekileceği ve 60 bölüme (6 sezon) tamamlanması planlanlanıyor.

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Leyla ile Mecnun dizisi Ali Atay Exxen
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