Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Leyla ile Mecnun oyuncuları kimler?

2011 senesinde TRT1 ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Leyla ile Mecnun'dan güzel haber geldi. Yeni bölümleriyle yeniden yayınlanacağı söylenen Leyla ile Mecnun, bu kez bir dijital platformda izleyici karşısına çıkacak. Peki Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

LEYLA İLE MECNUN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? LEYLA İLE MECNUN HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

9 Şubat 2011 tarihinde ilk bölümü yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisi, oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olmuş ve unutulmaz Türk dizileri arasında yerini almıştı. TRT1'de 3 sezon yayınlanan absürt komedi türündeki dizi son bölümünü 17 Haziran 2013 tarihinde yayınlamıştı. Acun Ilıcalı daha önce yapmış olduğu açıklamaya göre Leyla ile Mecnun aynı kadro ile yeniden çekilecek ve yakın zamanda EXXEN'de yayımlanacak. Konuyla ilgili olarak gazeteci Birsen Altuntaş, ''Sevenlerinin geçen aylarda 10. yaşını kutladığı "Leyla ile Mecnun" dizisinin bu yaz Exxen için yeniden çekilecek olması büyük heyecan yaratmıştı. Onur Ünlü eski ekibi toplamak için kolları sıvamıştı. Dizinin ekibi yeni bir değişiklik olmazsa 26 Haziran'da sete çıkacak. Dizide henüz Leyla karakterine kimin hayat vereceği ise netlik kazanmadı.'' şeklinde konuştu.