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Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Leyla ile Mecnun oyuncuları kimler?

27.05.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz senelerde TRT1 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Leyla ile Mecnun dizisinden güzel haber geldi. Daha önce yeni bölümleriyle çekilip yeniden yayınlanacağı söylenen ve unutulmaz diziler arasında yerini alan Leyla ile Mecnun, bu defa farklı bir platformda tekrardan izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Leyla ile Mecnun oyuncuları kimler? İşte yanıtı...

Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Leyla ile Mecnun oyuncuları kimler?

2011 senesinde TRT1 ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Leyla ile Mecnun'dan güzel haber geldi. Yeni bölümleriyle yeniden yayınlanacağı söylenen Leyla ile Mecnun, bu kez bir dijital platformda izleyici karşısına çıkacak. Peki Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

LEYLA İLE MECNUN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? LEYLA İLE MECNUN HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

9 Şubat 2011 tarihinde ilk bölümü yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisi, oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olmuş ve unutulmaz Türk dizileri arasında yerini almıştı. TRT1'de 3 sezon yayınlanan absürt komedi türündeki dizi son bölümünü 17 Haziran 2013 tarihinde yayınlamıştı. Acun Ilıcalı daha önce yapmış olduğu açıklamaya göre Leyla ile Mecnun aynı kadro ile yeniden çekilecek ve yakın zamanda EXXEN'de yayımlanacak. Konuyla ilgili olarak gazeteci Birsen Altuntaş, ''Sevenlerinin geçen aylarda 10. yaşını kutladığı "Leyla ile Mecnun" dizisinin bu yaz Exxen için yeniden çekilecek olması büyük heyecan yaratmıştı. Onur Ünlü eski ekibi toplamak için kolları sıvamıştı. Dizinin ekibi yeni bir değişiklik olmazsa 26 Haziran'da sete çıkacak. Dizide henüz Leyla karakterine kimin hayat vereceği ise netlik kazanmadı.'' şeklinde konuştu.

LEYLA İLE MECNUN OYUNCU KADROSU

Sevilen dizinin ana karakterlerini canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, İştar Gökseven, Köksal Engür ve Melis Birkan gibi ünlü oyuncular ile beraber Ezgi Asaroğlu, Ali Atay, Serkan Keskin, Müge Boz, Zeynep Çamcı ve Beste Bereket gibi kamuoyunca daha az tanınan oyuncular da dizide rol almış ve dizi ile beraber tanınırlıklarını arttırmıştı. Ana karakterler ise, Ali Atay'ın canlandırmış olduğu Mecnun, babası İskender'i canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan, Erdal Bakkal'ı canlandıran Cengiz Bozkurt, İsmail rolündeki Serkan Keskin, Yavuz rolündeki Osman Sonant, Ak Sakallı Dede rolündeki Köksal Engür ile 3 sezonda 4 ayrı Leyla karakterini canlandıran Ezgi Asaroğlu, Müge Boz, Zeynep Çamcı ve Melis Birkan'dır. Kadronun yine buna benzer olacağı düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Leyla ile Mecnun dizisi Acun Ilıcalı Exxen
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