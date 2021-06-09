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Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun çekimleri başladı mı?

09.06.2021 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon ekranlarında yayınlandığı tarihte büyük bir beğeni ile izlenen Leyla ile Mecnun dizisi, final yapmasının ardından bile, günümüzde hala en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı değerli yapım, şimdi de Acun Ilıcalı’nın dijital platformu EXXEN’de yayınlanmaya hazırlanıyor.

Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun çekimleri başladı mı?

Ekranlara geldiği dönemde büyük bir ses getiren Leyla ile Mecnun dizisi, günümüzde halen sosyal medyanın gündeminde konuşuluyor. Gerek oyunculuklar gerekse de dizinin konusu ile oldukça ilgi gören dizi, Acun Ilıcalı’nın yeni ücretli dijital platformu EXXEN’de yayınlanacak. Peki EXXEN’de yayınlanacak Leyla ile Mecnun için çekimler başladı mı?

LEYLA İLE MECNUN GERİ DÖNÜYOR!
Geçtiğimiz yıllarda TRT 1'de yayınlanan ve çok büyük izleyici kitlesine ulaşan Leyla ile Mecnun yeniden çekilmeye başlandı.

EXXEN platformunun kurucusu Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun için bekleyenlere müjdeli haberi verdi ve dizinin yakın zamanda aynı kadro ile yeniden çekilerek EXXEN'de yayımlanacağını açıkladı.

DİZİNİN ESKİ KADROSU KORUNACAK

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Senaristliğini Burak Aksak'ın yaptığı Leyla ile Mecnun dizisinin yönetmeliğini Onur Ünlü üstlenecek. Ayrıca dizinin sevilen karakterlerine hayat veren Cengiz Bozkurt, Serkan Keskin, Ali Atay, Osman Sonant ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın ikinci kez ekrana gelecek dizide yeniden hayranlarının karşısına çıkacak.

Leyla ile Mecnun dizisinin başrol oyuncusu Ali Atay, şimdilerde FOX TV’de yayınlanan Son Yaz isimli dizide başrol oynuyor. Durum böyle olunca oyuncunun iki dizide nasıl oynayacağı da merak konusu oldu.


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Leyla ile Mecnun dizisi Acun Ilıcalı Exxen
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