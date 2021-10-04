Leyla ile Mecnun'un 5. sezon çekimleri başladı!

Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü'nün oturduğu, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı dizinin başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan, Deniz Işın ve Osman Sonant'ın yer aldığı Leyla ile Mecnun, 8 yıllık aranın ardından Exxen'de seyirci karşısına çıkmıştı.



Senaryosunu yine Burak Aksak'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini de Onur Ünlü üstlendiği Leyla ile Mecnun'un yeni bölümleri her hafta ekrana gelmeye devam ediyor. Fenomen dizinin gelecek yıl Exxen'de yayınlanacak olan 5. sezonunun çekimleri de başladı.

Çekimlerin başladığını dizinin görüntü yönetmeni Eyüp Boz, sosyal medya hesabından "Başladık yine" notuyla yaptığı paylaşım ile duyurdu.





