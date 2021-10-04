MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Leyla ile Mecnun'un 5. sezon çekimleri başladı!

Leyla ile Mecnun'un 5. sezon çekimleri başladı!

04.10.2021 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dijital yayın platformu Exxen'de 8 sene sonra hayranlarıyla buluşan Leyla ile Mecnun'un yeni sezon çekimleri de başladı.

Leyla ile Mecnun'un 5. sezon çekimleri başladı!

Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü'nün oturduğu, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı dizinin başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan, Deniz Işın ve Osman Sonant'ın yer aldığı Leyla ile Mecnun, 8 yıllık aranın ardından Exxen'de seyirci karşısına çıkmıştı.
E3eHjSiX0AAf0Gw
Senaryosunu yine Burak Aksak'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini de Onur Ünlü üstlendiği Leyla ile Mecnun'un yeni bölümleri her hafta ekrana gelmeye devam ediyor. Fenomen dizinin gelecek yıl Exxen'de yayınlanacak olan 5. sezonunun çekimleri de başladı.

Çekimlerin başladığını dizinin görüntü yönetmeni Eyüp Boz, sosyal medya hesabından "Başladık yine" notuyla yaptığı paylaşım ile duyurdu.

11

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kalçalı deniz kızı! Açık açık paylaştıKalçalı deniz kızı! Açık açık paylaştı
İstanbul'un göbeğindeki ürküten ahşap ev! Duyanların tüyleri ürperiyor: 5 saniyeliğine ortadan kayboluyorİstanbul'un göbeğindeki ürküten ahşap ev! Duyanların tüyleri ürperiyor: 5 saniyeliğine ortadan kayboluyor
Anahtar Kelimeler:
Leyla ile Mecnun dizisi Ali Atay Exxen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü

Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü

Kalçasındaki dövmeyi göstermek için tangasıyla poz verdi

Kalçasındaki dövmeyi göstermek için tangasıyla poz verdi

Deniz Çoban açıkladı! Kural hatası var

Deniz Çoban açıkladı! Kural hatası var

İlginç detay ortaya çıktı! Güvenlik sebebiyle...

İlginç detay ortaya çıktı! Güvenlik sebebiyle...

8 ay önce 128.9 dolara aldı, 6.9 milyon dolara sattı!

8 ay önce 128.9 dolara aldı, 6.9 milyon dolara sattı!

Müge Anlı'yı kahkahaya boğan aşk mektubu! "Koca ineğim, tavşanım, seksi Dürdane..."

Müge Anlı'yı kahkahaya boğan aşk mektubu! "Koca ineğim, tavşanım, seksi Dürdane..."

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Takipçilerinin dikkatini etek boyuyla çekti

Takipçilerinin dikkatini etek boyuyla çekti

Futbolcu kocasının ev halini ifşa etti!

Futbolcu kocasının ev halini ifşa etti!

Selin Ciğerci tartışması! Sinir krizi geçiren Deniz Akkaya camı çerçeveyi indirdi

Selin Ciğerci tartışması! Sinir krizi geçiren Deniz Akkaya camı çerçeveyi indirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.