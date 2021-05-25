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Leyla ile Mecnun'un Erdal Bakkalı Cengiz Bozkurt hakkında flaş iddia: Parazit filminin yapımcısıyla el sıkıştı!

25.05.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem TRT1 ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı döneme damgasını vuran Leyla ile Mecnun dizisinin Erdal Bakkalı Cengiz Bozkurt hakkında flaş iddia. Absürd komedi dizisinde canlandırdığı karakter ile büyük beğeni toplayan Bozkurt'tan bir müjdeli haber daha geldi.

Leyla ile Mecnun'un Erdal Bakkalı Cengiz Bozkurt hakkında flaş iddia: Parazit filminin yapımcısıyla el sıkıştı!

Geçtiğimiz günlerde tekrar aynı kadroyla başlayacağı duyurulan Leyla ile Mecnun dizisinin Erdal Bakkalı Cengiz Bozkurt, yeni dizide rol almamak için epey inat ettiği öne sürülmüştü. Exxen'de yayınlanması beklenen diziye bir şekilde ikna edilerek dahil olan Bozkurt'tan bir müjdeli haber daha geldi. Bozkurt, Oscar ödüllü yönetmen ile el sıkıştığı ortaya çıktı.

LEYLA İLE MECNUN'A YEŞİL IŞIK YAKTI

Geçtiğimiz günlerde fenomen dizi Leyla ile Mecnun'un yıllar sonra aynı kadroyla geri döneceği açıklanmıştı. Ortaya atılan iddiaların artından Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu dijital platformu Exxen'de yayınlanacağı duyuruldu. Ancak dizinin başrollerinden Cengiz Bozkurt'un dijital platformda yayınlanacak olan yeni dizide dahil olmak istemediği öne sürülmüştü. Son anda diziye girme konusunda yeşil ışık yaktığı öğrenilen Bozkurt'tan ikinci müjdeli haber geldi.

Leyla ile Mecnun'un Erdal Bakkalı Cengiz Bozkurt hakkında flaş iddia: Parazit filminin yapımcısıyla el sıkıştı!

OSCAR ÖDÜLLÜ YÖNETMEN İLE EL SIKIŞTI

Leyla ile Mecnun'un Erdal Bakkalı Cengiz Bozkurt bu koreli yapım şirketi ile anlaştı. TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Oscar ödüllü Parazit filminin yapımcısıyla el sıkışan ünlü oyuncu “Extreme Job” filminin Türkiye uyarlamasının başrolü için ünlü koreli yapım şirketiyle anlaştı. Çekimleri Ağustos sonunda başlayacak olan filmin yönetmenliğini Selçuk Aydemir üstlenecek. Cengiz Bozkurt “Leyla ile Mecnun” dizisinin çekimlerinin bitmesinin hemen ardından film için hazırlıklara başlayacak!

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Anahtar Kelimeler:
parazit Exxen
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