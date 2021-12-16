Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı Deniz Işın'dan şaşırtan taksi paylaşımı! "Bindiğim taksiye bakın..."

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Deniz Işın, gündelik hayatını Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşıyor. Instagram'da 1.4 milyon takipçi kitlesi olan Deniz Işın'ın, bindiği taksiyi çekip yazdığı yazı takipçilerini şaşırttı. İşte detaylar...

DENİZ IŞIN'DAN ŞAŞIRTAN TAKSİ PAYLAŞIMI!

Bindiği taksinin videosunu çeken ve hikayeler bölümünden paylaşan Deniz Işın, 'Bindiğim taksiye bakın bugün güzel geçecek belli' ifadesinde bulundu. Taksinin iç dizayınını beğenen Işın, 'Pozitif' yorumunu düştü.

Ayrıca Leyla ile Mecnun'un Leyla'sının doğal güzelliği de gözlerden kaçmadı.

28 Mayıs 1992 İzmir doğumlu Deniz Işın 29 yaşında. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği'ni tamamlayan Işın, sonrasında Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yüksek lisans yaptı.

Deniz Işın Her Yerde Sen, Atiye, Masumiyet, Sefirin Kızı gibi başarılı projelerde yer aldı. Ayrıca Murat Boz'un 'Gece' video klibinde oynadı.

