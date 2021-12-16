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Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı Deniz Işın'dan şaşırtan taksi paylaşımı! "Bindiğim taksiye bakın..."

16.12.2021 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların parlayan yıldızlarından Deniz Işın, başrollerinde İlayda Alişan, Serkay Tütüncüoğlu, Deniz Çakır, Hülya Avşar gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Masumiyet dizisinde 'İrem Orhun' rolüne hayat vermişti. Şimdilerde, uzun yıllardır çekilmesi beklenen fenomen dizi Leyla ile Mecnun'da 'Leyla' rolü ile kamera karşısına çıkan Deniz Işın'ın taksi paylaşımı takipçilerini şaşırttı.

Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı Deniz Işın'dan şaşırtan taksi paylaşımı! "Bindiğim taksiye bakın..."

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Deniz Işın, gündelik hayatını Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşıyor. Instagram'da 1.4 milyon takipçi kitlesi olan Deniz Işın'ın, bindiği taksiyi çekip yazdığı yazı takipçilerini şaşırttı. İşte detaylar...

DENİZ IŞIN'DAN ŞAŞIRTAN TAKSİ PAYLAŞIMI!

Bindiği taksinin videosunu çeken ve hikayeler bölümünden paylaşan Deniz Işın, 'Bindiğim taksiye bakın bugün güzel geçecek belli' ifadesinde bulundu. Taksinin iç dizayınını beğenen Işın, 'Pozitif' yorumunu düştü.

Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı Deniz Işın'dan şaşırtan taksi paylaşımı!

Ayrıca Leyla ile Mecnun'un Leyla'sının doğal güzelliği de gözlerden kaçmadı.

Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı Deniz Işın'dan şaşırtan taksi paylaşımı!

28 Mayıs 1992 İzmir doğumlu Deniz Işın 29 yaşında. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği'ni tamamlayan Işın, sonrasında Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yüksek lisans yaptı.

Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı Deniz Işın'dan şaşırtan taksi paylaşımı!

Deniz Işın Her Yerde Sen, Atiye, Masumiyet, Sefirin Kızı gibi başarılı projelerde yer aldı. Ayrıca Murat Boz'un 'Gece' video klibinde oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
Leyla ile Mecnun dizisi
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