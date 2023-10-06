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Leyla ile Mecnun'un yıldızı Ali Atay hastalığını açıkladı! Ekrana ara vermesinin sebebi bakın neymiş

06.10.2023 17:06 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Leyla ile Mecnun dizisinde hayat verdiği Mecnun Çınar karakteri ile hafızalarımıza kazınan Ali Atay uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu. Oyuncu ve yönetmen Ali Atay ekrana neden ara verdiğini açıkladı.

Meslektaşı Hazal Kaya ile 2019 yılında nikah masasına oturan ve Fikret Ali ile Leyla Süreyya isimlerini verdikleri iki çocuğu olan oyuncu ve yönetmen Ali Atay uzun zamandır ekranda görünmüyordu. Bir süredir yeni projesi heyecanla beklenen Ali Atay ekrana ara vermesinin sebebini açıkladı.

Şişli Belediyesi ile Film Yönetmenleri Derneği’nin düzenlediği ‘Şişli’de Film Perdede, Yönetmen Sahnede’ etkinliğine katılan Ali Atay, sinema seyircisi ile bir araya geldi.

ali atay

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Atay, bir süredir ekrandan uzak kalmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili gelen soruya Atay, "Dağılma sendromuna yakalandım. 6 gün boyunca sette çalışıyorsun ve darmadağın oluyorsun. Bir gün çocuklarımı görmesem özlüyorum. Televizyon zor iş. Tüketiyor insanı." yanıtını verdi.

Son olarak ilki 5 yıl önce vizyona giren “Ölümlü Dünya” filminin devamını çeken Atay, bir itirafta bulundu ve “Ölümlü Dünya’yı da ilk çektiğimde seyirciden çok dayak yemiştim. Çok yeni bir komedi olduğu için sonra izleyerek alıştılar. Şimdi senaryosunu yazdığım bu dizi için de öyle bir şey gelebilir başıma” dedi.

HAZAL ALİ KAPAK

Kızı Leyla Süreyya’nın sekiz aylık olduğunu ve kız babası olmanın muhteşemliğine değinen Ali Atay “Çocuklarınızla reklam filminde oynamaya sıcak bakıyor musunuz? sorusunu ise şu yanıtı verdi:

hazal ali

“Reklam teklifleri geliyor da Hazal’la karar veremiyoruz bilemiyoruz. Çocukları sete çıkarmak sıcak gelmiyor. Çocuğunu böyle gün yüzüne çıkarmak istemiyorsun yani onu sakınıyorsun her şeyden. Kesin radikal diyemem ama şartlar uygun olursa belki olabilir…”

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Ali Atay Hazal Kaya karakteri

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