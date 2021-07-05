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Leyla ile Mecnun yeni sezonda Asuman Dabak sürprizi! Mecnun'un annesi Pakize geri dönüyor!

05.07.2021 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar sonra yeni bölümleriyle ekranlara dönmeye hazırlanan Leyla ile Mecnun'un kadrosuna flaş bir isim daha katıldı. Leyla ile Mecnun dizisinin eski sezonlarda Mecnun'un annesi Pakize rolünü canlandıran ve daha sonra diziden ayrılan Asuman Dabak geri dönüyor.

Leyla ile Mecnun yeni sezonda Asuman Dabak sürprizi! Mecnun'un annesi Pakize geri dönüyor!

Türkiye'de en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan ve TRT 1'de 2011-2014 yılları arasında yayınlanan absürt komedi türündeki 'Leyla ile Mecnun', 8 yıl sonra geri dönüyor.

Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan ve Osman Sonant'ın paylaştığı Leyla ile Mecnun, yeni sezonuyla Exxen platformunda yayınlanacak. Dizinin çekimleri de geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un Kireçburnu semtinde başladı. Dizinin yeni Leyla'sının ise son olarak Masumiyet'te rol alan Deniz Işın olduğu açıklanmıştı.

Dizinin senaryosunu ise yine Burak Aksak kaleme alıyor.

Tam kadro olarak ekranlara dönecek olan Leyla ile Mecnun'un yeni sezonunda sevilen karakteri Pakize de rol alacak. Dizide Mecnun'un annesi, İskender'in ise eşi Pakize'yi canlandıran ünlü oyuncu Asuman Dabak, eski sezonlarda diziden sürpriz şekilde ayrılmıştı. Ancak dizinin hayranlarının çok sevdiği karakter olan Pakize de yeni sezonda Leyla ile Mecnun'a dönecek.

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Asuman Dabak çekimleri devam eden dizinin setine geçtiğimiz günlerde dahil oldu. Dizinin görüntü yönetmeni Barbaros Engin de 10 yıl sonra İskender ve Asuman'ın yeniden buluştuğu o anları Instagram'dan paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Leyla ile Mecnun dizisi Ahmet Mümtaz Taylan Ali Atay Asuman Dabak
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