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  4. Leyla'nın Tufo'su Halil İbrahim Ceyhan sevgilisiyle yakalanınca gerildi! “Çektiğiniz görüntüyü silin"

Leyla'nın Tufo'su Halil İbrahim Ceyhan sevgilisiyle yakalanınca gerildi! “Çektiğiniz görüntüyü silin"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.12.2024 07:54
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Leyla dizisinin Tufo karakteri Halil İbrahim Ceyhan, sevgilisi Rüya Çoriç ile Kuruçeşme'de bir mekan çıkışında görüntülendi. Kameralarla karşılaşan çiftin gece eğlencesi, Ceyhan’ın muhabirlere gösterdiği sert tepkiyle olay oldu.

Leyla'nın Tufo'su Halil İbrahim Ceyhan sevgilisiyle yakalanınca gerildi! “Çektiğiniz görüntüyü silin"

Leyla dizisinin Tufo karakterine hayat veren Halil İbrahim Ceyhan, aradığı aşkı Rüya Çoriç’te buldu. Çiftin aşkı kısa süre önce başladı. Halil İbrahim Ceyhan ve sevgilisi Rüya Çoriç, önceki gece Kuruçeşme’deki bir mekan çıkışı kameralarla görüntülendi.

Flaşların patladığını fark eden Halil İbrahim Ceyhan, kameraların önünde sinirlenerek sevgilisiyle taksiye binecekken aniden arkasına dönüp bir mekana girdi. Milliyet'in haberine göre; Ceyhan, gazetecilere yönelik sert tepkisiyle dikkat çekti.

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MUHABİRLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Halil İbrahim Ceyhan, mekana girmeden önce muhabirlerin üzerine yürüyerek görüntülerini silmelerini istedi ve “Özel hayatıma müdahale edemezsiniz. Çektiğiniz görüntüyü silin" diyerek uyarılarda bulundu.

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Ceyhan’ın kız arkadaşı, durumu sakinleştirerek muhabirlerden özür diledi, ancak Halil İbrahim Ceyhan’ın saldırgan tavırları gözlerden kaçmadı.

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Halil İbrahim Ceyhan’ın ve sevgilisi Rüya Çoriç’in gece eğlencesinin olaylı bitmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Anahtar Kelimeler:
Halil İbrahim Ceyhan
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