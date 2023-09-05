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  4. Leyla Tanlar bikinili pozu yüzünden kadro dışı kalmıştı! Yerine bakın kim geldi

Leyla Tanlar bikinili pozu yüzünden kadro dışı kalmıştı! Yerine bakın kim geldi

05.09.2023 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Güzel Günler dizisinde rol alan genç oyuncu Leyla Tanlar, TRT1 için çekilecek Selahaddin Eyyubi dizisiyle anlaşmıştı. Güzel oyuncu dizi hazırlıklarına başlamışken geçtiğimiz günlerde paylaştığı bikinili pozu yüzünden kadro dışı kaldığı iddia edilmişti. Yine iddiaya göre Leyla Tanlar'ın yerine gelen isim belli oldu.

TRT'ye dönem dizileri hazırlayan Akli Film, yeni sezonda Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kalan 2 bölümünün peşine “Selahattin Eyyubi” dizisini çekmek için hazırlara başladı. Akli Film’in patronu Emre Konuk, diziyi Pakistanlı yapım şirketi Ansari-Shah Films’le ortak çekecek.

Selahaddin Eyyubi dizisinin hazırlıkları sürerken başrol krizi yaşandı. Başrol Selahaddin Eyyubi rolü için Uğur Güneş‘le el sıkışılırken, Süreyya rolü için Leyla Tanlar'la anlaşma sağlanmıştı. Ancak iddialara göre Tanlar, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bikinili pozu nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Selahaddin Eyyubi'nin yeni kadın başrolü belli oldu. Leyla Tanlar'ın yerine Uğur Güneş'le başrolü paylaşacak olan isim Dilin Döğer oldu.

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Dilin Döğer; Erkan Petekkaya’nın başrolünde yer aldığı “O Kız” dizisindeki performansıyla dikkat çekmişti.

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Uğur Güneş Leyla Tanlar selahaddin eyyubi Oyuncu Erkan Petekkaya

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