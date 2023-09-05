Leyla Tanlar bikinili pozu yüzünden kadro dışı kalmıştı! Yerine bakın kim geldi

TRT'ye dönem dizileri hazırlayan Akli Film, yeni sezonda Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kalan 2 bölümünün peşine “Selahattin Eyyubi” dizisini çekmek için hazırlara başladı. Akli Film’in patronu Emre Konuk, diziyi Pakistanlı yapım şirketi Ansari-Shah Films’le ortak çekecek.

Selahaddin Eyyubi dizisinin hazırlıkları sürerken başrol krizi yaşandı. Başrol Selahaddin Eyyubi rolü için Uğur Güneş‘le el sıkışılırken, Süreyya rolü için Leyla Tanlar'la anlaşma sağlanmıştı. Ancak iddialara göre Tanlar, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bikinili pozu nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Selahaddin Eyyubi'nin yeni kadın başrolü belli oldu. Leyla Tanlar'ın yerine Uğur Güneş'le başrolü paylaşacak olan isim Dilin Döğer oldu.

Dilin Döğer; Erkan Petekkaya’nın başrolünde yer aldığı “O Kız” dizisindeki performansıyla dikkat çekmişti.



