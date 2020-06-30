Leyla'nın Ölüm Nedeni Belli Oldu!

Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kaybolan Leyla'nın, 18 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Leyla'nın cenazesi sabahın erken saatlerinde Bezirhane köyünde toprağa verildi. Gece yarısı otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirilen Leyla Aydemir'in cenazesi, otopsi sonrasında amcası tarafından teslim alındı. Ambulans ile Erzurum'dan Ağrı Devlet Hastanesi'ne götürülen minik Leyla'nın cenazesi annesi, babası ve yakınları tarafından karşılandı. Morgda bir saat kadar bekleyen Leyla'nın cenazesi Ağrı Kent merkezinde bulunan babasının evine getirildi. Cenazeyi gören yakınları, gözyaşlarına boğuldular. Ardından da cenaze, dedesi Zeki Aydemir'in yaşadığı Bezirhane köyüne getirildi. Köyde sabahın erken saatlerinde minik Leyla ağıtlar ve gözyaşları ile uğurlandı.

Leyla'nın Babası Cenaze Töreni İstemedi

Leyla'nın babası Nihat Aydemir, öğlen yapılması planlanan cenaze törenini istemediğini belirtti ve Leyla'nın cenazesi sabah saatlerinde tören yapılmadan defnedildi.

Ölüm Nedeni Belli Oldu!

4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar ile ilgili olarak Vali Süleyman Elban tarafından açıklama yapıldı. Süleyman Elban yaptığı açıklamada; ''Gözaltı var, bazı ipuçları var. Çalışmalar titizlikle devam ediyor. Savcılığımızın yoğun değerlendirmesi var.'' ifadelerine yer verdi.